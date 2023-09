Ook bankautomaat van Argenta verdwijnt uit Heule

Na de bankautomaten van BNP Paribas, ING, Belfius en KBC, verdwijnt nu ook de bankautomaat van Argenta uit Heule. Zo rest alleen het AXA-kantoor Vanwildemeersch voor Heulenaars die geld uit de muur willen halen.

Het Heulse kantoor van Argenta verhuist naar de vestiging in Gullegem, in de Bankstraat 27. De vier grootbanken KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius en ING doeken al jaren in sneltempo hun verschillende kantoren op, dus ook in Heule. Op iets meer dan twee jaar tijd gaat Heule van zo van zes bankautomaten naar één.

Als antwoord op die prompte sluitingen werken de vier grootbanken samen om ‘bankneutrale’ automaten neer te poten in de steden en gemeenten. Alleen staat die ‘bankneutrale’ automaat aan het Ring Shopping, op zo’n 2,5 kilometer van Heule-Centrum. Het is de ambitie van de grootbanken om minstens één bankautomaat te hebben binnen een straal van vijf kilometer. Volgens de site van Batopin, het overkoepelend orgaan achter die ‘bankneutrale’ automaten, zijn er nog geen verdere plannen voor een afhaalautomaat in Heule.

Heulenaars zullen dus moeten uitwijken richting Gullegem of de Ring Shopping voor cash geld. Het kan ook slechter, in Bissegem zijn er al sinds 2020 geen bankautomaten meer. Stad Kortrijk steekt daar wel een tandje bij en belooft dat er tegen eind dit jaar een bankneutraal bankautomaat komt, ter hoogte van parking Rietput. (JF)