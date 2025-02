Nieuw Bancontact CASH-punt geopend in Oostkamp

Oostkamp heeft er een nieuw Bancontact CASH-punt bij, in het Echo-gebouw aan de Kortrijksestraat 19, op de hoek met de Schooldreef. Dit nieuwe punt werd op vrijdag 28 februari officieel geopend, met drie geldautomaten. Klanten van de partnerbanken kunnen er niet alleen geld afhalen, maar ook stortingen doen en hun rekeningsaldo controleren.

Dit neutrale CASH-punt is een initiatief van Batopin, een samenwerking tussen de banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Het doel is om een optimaal netwerk van geldautomaten te behouden, strategisch verspreid over het land, en steeds op locaties waar de vraag naar contant geld het grootst is. Ongeacht bij welke bank men klant is, kan iedereen in het Bancontact CASH-punt terecht voor geldopnames en het wijzigen van de pincode. Klanten van de partnerbanken hebben bovendien de mogelijkheid om geld te storten en hun saldo op te vragen.

Strategische ligging

Het nieuwe CASH-punt is strategisch gelegen nabij de ondergrondse parking in de Schooldreef, wat een extra troef is voor bezoekers en inwoners. Dankzij deze locatie kunnen gebruikers vlot en comfortabel hun financiële transacties uitvoeren, met parkeergelegenheid vlakbij.

Het CASH-punt is uitgerust met diverse voorzieningen om de veiligheid en toegankelijkheid voor alle gebruikers te garanderen. Zo is het geschikt voor slechtzienden en rolstoelgebruikers dankzij een stembedieningssysteem, braillemarkeringen en een verlaagd toetsenbord. Daarnaast zijn er veiligheidsvoorzieningen zoals camerabewaking, een anti-meekijktoetsenbord en spiegels om de omgeving in het oog te houden. Verder is er 24/7 ondersteuning beschikbaar, inclusief een helpdesknummer bij problemen en duidelijke instructies voor het blokkeren van kaarten via Card Stop.