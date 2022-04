Nergens zoveel fysieke bankkantoren verdwenen als in West-Vlaanderen

Tussen 2020 en 2021 verdween 1 op 10 bankkantoren uit het West-Vlaams straatbeeld. Eind 2021 bleven er nog 570 bemande kantoren over. “Die verwachte daling loopt gelijk met de toenemende populariteit van digitaal bankieren”, aldus Febelfin.

In onze provincie werd eind vorig jaar een daling van 10,5 procent opgetekend nadat de fysieke bankkantoren door Febelfin in kaart werden gebracht. Exact 67 bemande kantoren sloten hun deuren. Een iets groter verlies dan de andere Vlaamse provincies, die er met een daling van 9,5 procent van af komen.

Op nationaal niveau verdwenen ruim 400 kantoren, toch heeft België volgens Febelfin nog altijd een van de dichtste kantoornetwerken van heel Europa.

Meer dan de helft gesloten

In acht jaar tijd verloren we in West-Vlaanderen meer dan de helft (51,5 procent) van de fysieke bankkantoren, zowel eigen aan de bank als zelfstandige kantoren. Eind 2013 konden we nog terecht in 1.173 kantoren. In de andere provincies gaat het gemiddeld over een verlies van 46 procent. Vooral in Antwerpen gaat de daling minder snel dan in de rest van Vlaanderen.

Digitaal bankieren

“De daling verloopt zoals verwacht”, klinkt het bij Febelfin. “Daar zit het veranderende gedrag van de klanten zeker voor iets tussen. Uit een grootschalige ondervraging bleek dat mensen steeds meer een beroep doen op de digitale oplossingen voor hun bankzaken.”

Enkele cijfers uit deze ondervraging:

• 6 op 10 Belgen maken nooit of minder dan eenmal per jaar een fysieke afspraak met een bankmedewerker.

• 90 procent van de ondervraagden regelen hun bankzaken via de ps.

• Bijna de helft van de burgers geven aan dat het contact met hun bank meer online mag verlopen, ook 1 op 3 senioren deelt die mening.

Ook het nut van geldautomaten begint te verbleken. Sinds 2015 wordt er elk jaar steeds minder geld afgehaald, door de toenemende populariteit van (contactloos) betalen met een debetkaart.