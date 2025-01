Mandaat Steven Vanackere bij Nationale Bank (nog) niet verlengd

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) is niet langer vicegouverneur bij de Nationale Bank. De ontslagnemende regering heeft zijn mandaat niet tijdig verlengd, laat hij donderdag weten op zijn Facebookpagina.

Vanackere was de afgelopen zes jaar aan de slag als vicegouverneur van de Nationale Bank van België, maar dat mandaat liep op 1 januari af. Na een advies van de regentenraad van de Nationale Bank lag hij op koers voor een verlenging, maar de regering in lopende zaken heeft daar voor het jaareinde niet meer over beslist.

Dat ligt aan de moeizame besluitvorming binnen de regering, concludeert Vanackere. Dat leidt hij af uit een telefoongesprek met CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem, die hem “een paar dagen geleden liet weten dat dit niet met mijn persoon of mijn functioneren te maken heeft, maar met de moeilijkheid om nog tot beslissingen te komen in de Vivaldi-regering”. Of het mandaat van Vanackere alsnog verlengd kan worden, eventueel door een volgende federale regering, is niet duidelijk, geeft hij aan.

Ongenoegen

De benoeming van Vanackere is niet de enige die de Vivaldi-regering tijdens het jaareinde liet liggen. De twee nieuwe structuren die zijn opgericht via de deal met Engie over de verlenging van de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3 zitten voorlopig ook nog zonder sleutelfiguren. Het gaat om Hedera, waar het geld voor het beheer van het kernafval wordt ondergebracht, en Be-Nuc, de joint venture die de twee reactoren zal uitbaten.

Uittredend minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) uitte daar eerder al haar ongenoegen over. De Europese Commissie keurt het staatssteundossier rond Doel 4 en Tihange 3 normaal gezien in de loop van januari goed, en vanaf dan moeten de twee vehikels aan de slag. “Als de onderhandelende Arizonapartijen over die benoemingen willen beslissen als nieuwe regering, be my guest, maar als die regering er niet is, zal Vivaldi die beslissing moeten nemen”, klonk het in december nog in de Kamercommissie Energie.