Knokke-Heist dringt aan om geldautomaten te voorzien in àlle deelgemeenten

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist kant zich hardnekkig tegen het stelselmatig verdwijnen van de geldautomaten in de diverse deelgemeenten en roept daarom de hogere overheden en bankenfederatie Febelfin op om elke gemeente apart te bekijken en niet alle steden en gemeenten over eenzelfde kam te scheren. Knokke-Heist is een uitgebreide en gevarieerde gemeente met verschillende kernen. “Enkel nog bankautomaten in het centrum van Knokke concentreren is onaanvaardbaar” klinkt het bij het college van burgemeester en schepenen.

Vrijdag 31 maart 2023 meldde minister van Economie Pierre-Yves Dermagne nog dat de federale regering en de financiële sector een akkoord bereikten over een betere spreiding van geldautomaten waarbij in elke gemeente minstens één automaat aanwezig moet zijn. Concreet gaat het in stedelijke gebieden om een bankautomaat op 2kilometer van elke woning, in landelijke gebieden op 5 kilometer en in tussenliggende gebieden op 3kilometer. “Nog altijd onacceptabel voor Knokke-Heist”, verduidelijkt burgemeester Piet De Groote. “Onze badplaats heeft sowieso al een oudere bevolking, niet alleen in de badzones Knokke, Duinbergen en Heist maar ook in landelijke dorpskernen zoals Westkapelle en Ramskapelle. Voor heel wat ouderen en mindermobiele personen uit de landelijke gebieden is het niet mogelijk zich 5 km te verplaatsen om cash af te halen. Bovendien zijn we met slechts 33.000 inwoners en uitgestrekte poldergebieden een plattelandsgemeente, terwijl de bruisende handelskern alle voorzieningen van een grote stad heeft, dankzij de honderdduizenden toeristen die jaarlijks op vakantie komen. We hebben er het raden naar waar Febelfin ons indeelt”, vult Burgemeester De Groote aan.

CASH-punt in Knokke en het Zoute op amper 1 kilometer van elkaar

“In realiteit komt het erop neer dat de CASH-punten vooral in drukke commerciële centra worden neergepoot. Zo heeft Batopin een bankneutrale bankautomaat voorzien in de Lippenslaan in Knokke en een in de Elizabetlaan in het Zoute op amper 1 kilometer van elkaar. Het is duidelijk dat economische beweegredenen hier de doorslag geven en dat mobiliteit en sociale factoren bij digitaal kwetsbare groepen in meer landelijke gebieden totaal ondergeschikt zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit een studie van de Europese Centrale Bank blijkt dat nergens in de eurozone inwoners zo ontevreden zijn over de gebrekkige beschikbaarheid van geldautomaten als in België”, stelt een verbolgen burgemeester Piet De Groote. “Ik zou zoals mijn collega van Wevelgem in zee kunnen met het bedrijf Loomis om opnieuw een bankautomaat in het handelscentrum van Westkapelle te voorzien. Maar is het niet cynisch om op kosten van de belastingbetaler jaarlijks daarvoor ruim 30.000 euro op te hoesten terwijl het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de banken is om hun klanten een optimale service te verlenen?”

Aan tafel met Batopin

Het gemeentebestuur heeft daarom meteen de koe bij de horens gevat en is met Batopin aan tafel gaan zitten om een constructieve oplossing op maat van Knokke-Heist uit te werken. “Ik hoop dat de grootbanken die dankzij het geld van hun klanten nog altijd grote winsten realiseren, inzien dat een strategische locatie om een betaalautomaat te voorzien, meer inhoudt dan enkel rendement voor de banken zelf. 46 procent van de Belgische bevolking, dat is bijna een op de twee, is digitaal kwetsbaar. Deze doelgroep woont niet alleen in Knokke en Het Zoute maar ook in Heist, Duinbergen, West- en Ramskapelle, of in de nog kleinere polderdorpen net over onze gemeentegrenzen. Aan de federale overheid die toezicht houdt op de werking van onze banken, vraag ik uitdrukkelijk erop toe te zien dat er nog steeds voldoende geldautomaten zijn, goed gespreid op gemeentelijk niveau en niet op nationaal niveau zoals momenteel het geval is” besluit een strijdvaardige burgemeester Piet De Groote.