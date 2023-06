Klanten niet te spreken over sluiting ING-kantoren in Ichtegem en Koekelare: “We zouden allemaal ons geld moeten opvragen”

ING snoeit op 1 juli fors in het aantal kantoren in West-Vlaanderen. Dat is onder meer het geval in Ichtegem (Engelstraat) en Koekelare, waar de kantoren op het Sint-Maartensplein en Concertplein verdwijnen. De klanten moeten voortaan naar Diksmuide of Torhout. Het aantal bankkantoren neemt overigens al jaren af in West-Vlaanderen.

Veel begrip bij de klanten is er niet voor deze maatregel en al zeker niet bij de senioren die de digitale trein missen, nauwelijks nog te been zijn of niet over vervoer beschikken. “Vroeger vond je op ieder hoekje van de straat een bankkantoor en werd je overal met open armen ontvangen, maar de laatste jaren bouwen banken hun service naar de klanten af”, sakkeren enkele tientallen klanten in diverse kantoren in de regio.

Mening niet gevraagd

“Zij nemen zomaar die beslissing, naar onze mening wordt niet gevraagd. We zouden met z’n allen al ons geld bij de banken moeten opvragen, ze zouden dan wel anders piepen”, sakkeren enkele senioren. “Het is een schande!”

Wij gingen ons licht opsteken bij enkele kantoorhouders, maar zij hebben zwijgplicht. “Voor meer info bel de persdienst van ING”, zeggen ze. Toch waren er ook die anoniem iets kwijt wilden. Zo kwamen we te weten dat alle kantoorhouders eind oktober 2022 naar de hoofdzetel werden geroepen, waar de plannen uit de doeken werden gedaan en op de kaart van Vlaanderen getoond werd welke kantoren er gesloten worden.

15.000 klanten

De norm om een kantoor open te houden, ligt op 15.000 klanten. In West- Vlaanderen zijn er een 85-tal zelfstandige kantoren en daarvan blijven er na 1 juli nog een 24-tal open. Alle andere gaan dicht en het cliënteel wordt toegewezen aan de kantoren in Torhout en Diksmuide.

Geen computer

“Een spijtige zaak”, zeggen enkele kantoorhouders die liever anoniem blijven. “Wie deze beslissing nam, mist alle voeling met de werkelijkheid. Ze weten niet eens hoeveel betalingen wij hier dagelijks uitvoeren voor klanten, voornamelijk 60-plussers, die geen computer hebben of de digitale trein gemist hebben en dus niet aan homebanking kunnen doen of mensen zonder auto die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Zij moeten blijkbaar maar een beroep doen op hun kinderen of familie om hun bankzaken te regelen.”