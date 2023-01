ING verkoopt gebouw op de Grote Markt in Kortrijk

Het iconisch bankgebouw op Grote Markt 50 staat sinds 19 januari te koop. Tegen eind juni zullen alle resterende medewerkers verhuisd zijn naar het ING-kantoor in de Brugsesteenweg in Kuurne en het President Kennedypark. Nog tot eind februari kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen op het pand met een oppervlakte zone van 1.842 m² met ruim 4.000 m² werkruimte.

Het imposant bankgebouw staat op de inventaris van onroerend erfgoed. Het werd heropgebouwd in 1946, naar ontwerp van Maurice Hocepied en Pierre A. Pauwels. De neoclassicistische gevel werd opgetrokken in witte natuursteen en bekroond door natuurstenen beelden. Voor de overname in 1998 door ING was de bank ‘Bank Brussel Lambert’ hier gevestigd.

Voor de nieuwe eigenaar biedt de achterliggende nog te ontwikkelen open zone opportuniteiten. Gezien het verkoopdossier nog maar net aangekondigd is, is het voorlopig nog te vroeg om te weten welke herbestemming het bankgebouw zal krijgen. Daarbij is een residentiële invulling niet uitgesloten. Meer informatie via re.transactions@ing.be.