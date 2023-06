ING Kortemark sluit de deuren: wie advies wil moet nu naar Diksmuide of Torhout

Nadat het Fortiskantoor enkele jaren geleden de deuren sloot, gaat in Kortemark binnenkort ook het ING-filiaal in de Nieuwstraat onherroepelijk dicht. Vanaf 1 juli moeten klanten voor persoonlijk advies of vragen rond hun bankzaken een heel eind omrijden.

Het is voor iedereen duidelijk dat het banklandschap niet meer hetzelfde is als pakweg tien jaar geleden. Persoonlijke service is eerder uitzondering dan regel, maar eigenlijk vindt filiaalhouder Koen Buffel dat een logische evolutie. “Er waren enkele jaren geleden nog twee garages in Kortemark, maar dat is verleden tijd. Ook het aantal winkels is serieus geslonken. Dan is het geen wonder dat ook de financiële wereld opteert voor schaalvergroting. Trouwens, het aantal personeelsleden in bankinstellingen vermindert jaar na jaar. De digitalisering zorgt ervoor dat klanten slechts uitzonderlijk nog eens binnenspringen in hun vertrouwde bankkantoor. Klantgerichte service heeft de voorbije jaren een andere invulling gekregen. Iedereen moet mee in deze evolutie. Daar is geen ontkomen aan”, aldus kantoordirecteur Koen Buffel, die niet erg happig is om te antwoorden op onze vragen.

Eind omrijden

Volgens de communicatieverantwoordelijke van ING is het nog niet duidelijk of de klanten een persoonlijke brief zullen ontvangen, dan wel vrede moeten nemen met een affiche aan de deur van het kantoor.

Wie nog eerstdaags financieel advies wil inwinnen of de kantoordirecteur wil spreken, springt best snel eens binnen, want binnenkort moet men hiervoor naar Diksmuide of Torhout. De sluiting van het kantoor heeft ook serieuze gevolgen voor de werknemers, want slechts één van de drie personeelsleden kan verder aan het werk blijven binnen ING. (PDC)