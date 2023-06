ING-kantoor verhuist naar Torhout, bankautomaten blijven voorlopig: “Hergroepering tot kantoorgroepen”

Vanaf 1 juli verhuist het ING-kantoor in de Marktplaats in Lichtervelde naar het kantoor in de Zwanestraat in Torhout, vlakbij de kerk. ING kiest er nationaal voor om tal van kantoren te groeperen tot kantoorgroepen. Bart Claeys, bankdirecteur van ING in Lichtervelde, verhuist niet mee naar Torhout.

Bart Claeys (57) zal bij de sluiting net geen 20 jaar kantoordirecteur van ING Lichtervelde zijn. “Ik ben in oktober 2003 gestart bij ING en daarvoor was ik kantoorhouder bij BACOB Lichtervelde sinds 1 november 1991. Ik ben ruim 30 jaar actief in het bankwezen in Lichtervelde.” Nationaal worden tal van kantoren gegroepeerd. “De transformatie vindt overal plaats vanaf 1 juli”, legt Bart uit.

“Er wordt zo gekomen tot kantoorgroepen van minimaal 15.000 cliënten. In de omgeving Houtland worden de kantoren Lichtervelde, Kortemark, Torhout, Ichtegem, Koekelare en Diksmuide gegroepeerd in een nieuwe kantoorgroep waarbij enkel Torhout en Diksmuide als uitbatingspunt zullen blijven. De voornaamste reden hiervoor is dat de equipe in een kantoorgroep groter is, waardoor iedere medewerker zijn eigen specialisatie zal hebben.”

Einde van een verhaal

Gezien Torhout het meest nabij is, verhuizen de klanten van Lichtervelde naar dit kantoor. “Mijn trouwe rechterhand, Mark Vantieghem, verhuist wel mee naar Torhout. Gezien er slechts drie zelfstandige directeuren konden aanblijven, viel de keuze op de directeuren uit Torhout en Diksmuide en kon ik niet langer actief blijven binnen ING, waardoor mijn verhaal stopt. Maar ik sluit niet uit dat ik ooit opnieuw in het bankwezen terechtkom.”

Voorlopig blijft het wel mogelijk om cash af te halen in het ING-kantoor of om overschrijvingen te doen. “In andere gemeenten en steden sluiten de automaten wel, maar omdat Lichtervelde nog geen algemeen cashpunt heeft, blijven deze open tot er wel één is”, verduidelijkt Bart.

Tweede thuis

Bart woont in Roeselare, meer bepaald in De Tassche, nabij Ardooie. “32 jaar geleden, in november 1991, was ik 25 jaar en startte ik bij BACOB als de jongste kantoordirecteur in de regio. Er was toen zelfs nog geen bancontactautomaat in de gemeente. Ik kende weinig mensen hier, enkel een handvol schoolkameraden van vroeger. Er waren wat twijfels om te starten, zou dit wel werken?” kijkt Bart terug op zijn beginjaren als kantoorhouder.

“Maar ik werd onmiddellijk aanvaard. Ik kwam in een warm nest terecht, en Lichtervelde voelde altijd aan als mijn tweede thuis. De keuze om bankier te worden, kwam er omdat ik graag met wiskunde en economie bezig was, maar vooral ook voor het sociale contact. Doordat alles digitaal is, is het contact veel minder, want vroeger moesten mensen veel langskomen.”

Sociaal

“Ik ben altijd een sociale mens geweest en kom graag onder de mensen. Lichtervelde is een bruisende gemeente en ik blijf zeker actief in het verenigingsleven. Zo breng ik op 8 september in cultuurhuis De Keizer het komische toneel Krans, in organisatie van de Landelijke Gilde, en op 7 december organiseer ik er samen met het Davidsfonds een monoloog die door Simone Milsdochter wordt gebracht.”

“Het is tof dat ik in Lichtervelde nog actief kan zijn en ik hou de vinger aan de pols met het sociale gebeuren hier. Ik wil de cliënten bedanken voor het jarenlange financiële vertrouwen, maar ook voor de verbondenheid en de vriendschap die veelal is ontstaan. Het was voor mij een eer en een genoegen om hun bankier te mogen zijn”, besluit hij.

(JW/foto KD)