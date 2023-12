Hilde Laga, de machtigste vrouw van de Brusselse beurs, is nieuwe voorzitster van ING België

De Kortrijkse Hilde Laga, met roots in Roeselare, wordt de nieuwe voorzitster van de raad van bestuur van ING België. Dat heeft de bank maandag aangekondigd.

Per 1 januari volgt de Kortrijkse Pinar Abay op, die wel deel blijft uitmaken van de raad van bestuur. De keuze was eigenlijk al vorig jaar gemaakt, maar moest goedgekeurd worden door verschillende instanties.

Laga is een bekende naam in de ondernemerswereld. De doctor in de rechten was een van de stichtende vennoten van het bekende advocatenkantoor Laga. Ze heeft een rijke ervaring in bestuursfuncties bij Barco, Elia, Greenyard, Agfa-Gevaert, en als voorzitster van Gimv.