Gemeente telt weer bankautomaat minder: Jeroen biedt oplossing

Sinds dinsdag is de gemeente opnieuw een bankautomaat minder rijk. Door de verkoop van het voormalig bankgebouw verdween de automaat van KBC in Ledegem. Het gemeentebestuur zoekt naar oplossingen zodat de bewoners niet naar andere gemeenten hoeven om er geld uit de muur te halen. “Daarnaast juichen we natuurlijk ook privé-initiatieven toe.”

Nadat vorige maand de bankautomaat van KBC in deelgemeente Sint-Eloois-Winkel verdween, hield ook de bankautomaat van KBC in Ledegem dinsdag op te bestaan. Het gebouw werd verkocht, waardoor nu ook de automaat verdween. De gemeente telt daardoor in de drie dorpskernen geen enkele bankautomaat meer, verbonden aan een van de vier grootbanken. ING heeft wel nog een automaat langs de Provinciebaan. “Inmiddels is er al een Batopinpunt in Lendelede. Als er een dergelijk cashpunt wordt opgestart in Dadizele of Moorslede, dan zitten we met een probleem”, aldus raadslid Piet Vandermersch (CD&V/VD) tijdens de gemeenteraad. Batopin verzekert dat elke inwoner een automaat binnen de straal van vijf kilometer van hun woning moet hebben. Automaten in zowel Lendelede als in Groot-Moorslede zouden ervoor zorgen dat alle inwoners van de gemeente Ledegem zouden voldoen aan die belofte.

Nickel is een nieuwe speler en helpt klanten aan een simpele zichtrekening

Aan OCMW-gebouw

Het gemeentebestuur heeft weet van het probleem en de bezorgdheid bij vele inwoners. “Wij willen dan ook graag dat onze inwoners in eigen gemeente geld kunnen afhalen. We hebben daarom een aanvraag gedaan om een Batopin-automaat te plaatsen nabij het OCMW-gebouw, maar de ruimte daar was te klein”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) De gemeente plant ook een gesprek met de exploitant van de AXA-bank in Rollegem-Kapelle, waar wel nog een bankautomaat is. “Misschien kan er daar verder nog iets gerealiseerd worden.”

Nickel

Ondertussen hoopt de gemeente ook op de creativiteit van de plaatselijke ondernemers. Zo juicht het bestuur het initiatief van Jeroen Lezy toe. De dagbladhandelaar, die zowel een winkel heeft in Sint-Eloois-Winkel als in Ledegem, ging onlangs in zee met Nickel. “Nickel is een nieuwe speler op de markt en voorziet klanten van een eenvoudige zichtrekening. Het systeem wordt exclusief ondergebracht in dagbladhandelszaken. In Frankrijk is het ondertussen al erg populair”, aldus Jeroen.