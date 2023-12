Geld afhalen kan vanaf nu ook in het gemeentehuis van Kuurne

Woensdagmiddag zijn in het gemeentehuis van Kuurne twee geldautomaten van Batopin geopend. De ene automaat zit in het inkomsas en is toegankelijk van 6 uur tot 22 uur, de tweede zit aan de buitenkant van het gebouw en is bijgevolg de klok rond beschikbaar. Het is het eerste gemeentehuis in Vlaanderen waar je in een automaat geld kan afhalen.

Het aantal cashopvragingen aan geldautomaten is de laatste jaren sterk gedaald en betalingen met een kaart namen dan weer fors toe. De grootbanken ING, KBC, BNP Paribas Fortis en Belfius beslisten onder andere daarom al om een aantal bankautomaten te schrappen en een gezamenlijk bankneutraalnetwerk van geldautomaten te starten: Batopin.

Eerste gemeentehuis

Die automaten zijn niet langer gekoppeld aan een bankkantoor. Ze komen op drukke plaatsen, zoals winkelcentra en stations. Op dit moment zijn er al zo’n 1.000 automaten op 380 locaties in Vlaanderen, op termijn moeten dan 950 locaties worden.

De gemeente Kuurne en Batopin slaan nu de handen in elkaar en realiseerden twee geldautomaten bij het gemeentehuis van Kuurne. “We zijn het eerste gemeentehuis in Vlaanderen waar er een cashpoint is”, zegt burgemeester Francis Benoit.

“Hierbij verankeren we het punt in de dienstverlening van het hart van onze gemeente. Het is ook een politiek statement en we geven hiermee ook een duidelijk signaal: nabij zijn is belangrijk. Dit wordt onderschat. Mensen zijn boos dat ze steeds verder moeten voor bepaalde diensten.”

Drie locaties in het centrum

De gemeente wil zo vooral tegemoetkomen aan de oudere inwoners. “Zij betalen nog niet allemaal digitaal. Ze moeten zich steeds verder verplaatsen om geld af te halen in Kuurne omdat er minder en minder banken een geldautomaat hebben. Op die manier zijn we niet meer afhankelijk van de bankkantoren in de toekomst”, zegt schepen Jan Deprez.

Je kan het opmerkelijk vinden dat het gemeentebestuur van Kuurne zelf ook geijverd heeft voor een geldautomaat van Batopin, want er zijn op dit moment nog drie locaties in het centrum van de gemeente waar je geld kan afhalen, en ook in het Ring Shopping vlakbij kan dat.

Shoppingcentrum

“De geldautomaat van KBC, een van de partners van Batopin, zal binnenkort verdwijnen”, zegt Benoit. “Daarnaast heb je er nog één van Crelan en Argenta, maar daar zijn we afhankelijk van de bankkantoren zelf en wat zij in de toekomst zouden beslissen. Dankzij deze samenwerking zijn we voor tien jaar zeker van een geldautomaat in onze gemeente.”

“En inderdaad, er is al een automaat van Batopin in het shoppingcentrum, maar we merken dat inwoners toch een drempel ervaren om helemaal tot daar te rijden, te parkeren, en binnen tot aan de automaat te wandelen, als dat louter is om geld af te halen.”

Ideale locatie

“Ook voor ons is dit een win-win”, zegt Marie Janart van Batopin. “Een automaat van Batopin openen in een bestaand kantoor van een van onze partners is niet ideaal, omdat je dan ook afhankelijk blijft van dat specifieke kantoor. Een héél pand huren om er maar een heel beperkte ruimte van te gebruiken, is ook niet ideaal. Hier hebben we een ideale locatie pal in het centrum van de gemeente, bij horeca- en handelszaken.

Kuurne is nu wel het eerste en enige gemeentehuis met een geldautomaat, lang blijft dat niet duren. “Het gemeentehuis van Sijsele bij Damme volgt binnenkort”, zegt Janart. “Vermoedelijk gaan er in de toekomst nog volgen, want er lopen gesprekken met verschillende steden en gemeenten.”

Geen stortingen mogelijk

“We zijn supertevreden met de samenwerking met Batopin maar vinden het ergens ook jammer dat er geen stortingen mogelijk zijn”, geeft Benoit nog mee, die hoopt dat Batopin daar in de toekomst wel werk van wil maken.

Het personeel in het gemeentehuis had in eerste instantie wat twijfels over de komst van de geldautomaat. “Maar we hebben hen kunnen geruststellen dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, net zoals bij banken”, zegt Benoit. “En als er iets mis zou lopen met de automaten, staat een heel duidelijk nummer dat gebeld kan worden”, zegt Janart. “Het is niet de bedoeling dat het gemeentepersoneel hiervoor aangesproken wordt.” (JM)