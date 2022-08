Gebouw KBC in Bavikhove is verkocht en krijgt herbestemming

Het voormalig kantoor van KBC in Bavikhove krijgt een herbestemming. Het is verkocht aan vastgoedonderneming Resida uit Zwevegem. “Door de aankoop kunnen we verder groeien in de regio”, aldus bestuurder Christophe Vermeersch van Agence Vermeersch.

De vastgoedonderneming uit Zwevegem, die tien jaar actief is, telt zeven medewerkers en verkoopt elk jaar zo’n honderd eigendommen. “Ondanks moeilijke tijden door oorlog, inflatie, hoge rentevoeten, enzovoort, zet Resida toch op een verdere strategische groei in. Door de aankoop van het pand in Bavikhove kunnen we als marktleider in Harelbeke ook verder groeien in regio’s zoals Waregem, Kortrijk en Izegem”, aldus Christophe Vermeersch.

Nieuw kantoor

Het 250 vierkante meter grote kantoor in Bavikhove wordt gerenoveerd en warm ingekleed met een bar, pooltafel, Starbucks koffiecorner en meer. “Zo verbinden we kopers en verkopers met elkaar en nemen we een ander niveau van klantenbeleving aan. Ook voor onze medewerkers wordt het een totaal andere beleving. Door de opening van het tweede kantoor zullen er ook minstens vier vacatures beschikbaar komen voor commerciële profielen.” Het nieuwe kantoor opent uiterlijk in het voorjaar van 2023.