Eigen bankautomaat in Moorsele is meteen een succes: iets meer dan 47.000 euro afgehaald in drie dagen tijd

Vorige woensdag opende het bestuur met massale persbelangstelling de nieuwe geldautomaat in Moorsele, een deelgemeente van Wevelgem. Toen KBC eind september vorig jaar zijn kantoor sloot verdween daar de laatste bankautomaat. Er kwamen heel wat verveelde reacties van zowel oudere als jongere bewoners en de lokale ondernemers. Na amper drie dagen werking werd nu al 47.350 euro cash afgehaald.

Schepen Kevin Defieuw werd zelden zoveel aangesproken als de voorbije week. “Het is natuurlijk vervelend dat er twee dagen na de opening al een stevige constructiefout wordt vastgesteld. Er moesten technici uit Frankrijk komen voor de herstelling, maar uiteindelijk werd de automaat dinsdag al hersteld. We kregen ook al informatie over het gebruik en ik verschiet toch wel over het grote bedrag dat al werd afgehaald. Het toont aan dat er zeker interesse is in de automaat al zal een zeker toerisme wel meespelen. Nogal wat mensen komen eens kijken en eens proberen. We zullen zoals aangegeven op de opening, goed blijven monitoren hoe het gebruik verder evolueert.”

De gemeente Wevelgem is de eerste gemeente die zelf initiatief neemt om een geldautomaat te installeren en doet dat in samenwerking met de firma Loomis. Er hangt nu ook een gebruiksaanwijzing waar je een noodnummer kunt vinden bij problemen. (HV)