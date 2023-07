Een start met vallen en opstaan: geldautomaat in Moorsele geeft opnieuw foutmelding, maar is nu wel terug actief

Het blijft een start met vallen en opstaan voor de geldautomaat in Moorsele, een deelgemeente van Wevelgem. Na de voorstelling met nationale persaandacht was de automaat enkele dagen defect. De herstelling gebeurde dinsdag al, maar vrijdag haperde het systeem opnieuw. Na een melding dat de automaat terug defect was, gingen we op inspectie uit. Ondertussen liet Ellen Van Berlamont, sales & marketing director van de firma Loomis, weten dat automaat terug actief is.

Een afnemer moest vaststellen dat het toestel tot twee keer toe de vraag stelde of er meer tijd nodig was en haakte af. Wij konden wel een bedrag uit de automaat halen, maar dat werd gevolgd door de boodschap ‘buiten dienst’. Bellen naar het noodnummer leverde, na meer dan drie minuten, geen reactie op.

Toen we op zaterdag opnieuw probeerden, kwam de boodschap dat de kantoren gesloten waren en we moesten terugbellen tussen 7 en 18 uur. We belden om 9 uur. De automaat wordt duidelijk gebruikt, gezien de behoorlijke hoeveelheid geld er toch al werd afgehaald. Maar de firma Loomis heeft duidelijk nog huiswerk. Zo werd er na de panne een handleiding aangeplakt, maar de kleine letters zorgen niet voor een vlotte leesbaarheid en ook voor de bereikbaarheid van het noodnummer is er dus nog werk aan de winkel.

Ondertussen liet Ellen Van Berlamont, sales & marketing director van de firma Loomis, wel weten dat automaat terug actief is. (HV)