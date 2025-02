Drie Westkustkantoren BNP Paribas bundelen expertise onder één dak in Veurne: “Levenslang vertrouwde partner”

Eind 2024 beslisten de kantoren BNP Paribas Koksijde, De Panne en Veurne om te fusioneren en hun krachten en expertises te centraliseren in een fris, vernieuwd kantoor in de Ooststraat in Veurne. Daar kunnen zowel particulieren, zelfstandigen als bedrijven terecht voor dagelijkse banktransacties, sparen, beleggingen, leningen en verzekeringen.

De centrale locatie in Veurne is een weloverwogen keuze. Wouter Keirsebilck, Associate Priority BNP legt uit: “De Westkustkantoren van BNP Paribas bundelen al langer hun krachten. Doelbewust kozen we voor Veurne om er al onze expertise en knowhow onder één dak te centraliseren, omdat Veurne effectief een belangrijke centrumfunctie heeft in de regio. Er zijn heel wat bedrijven met veel werknemers op de industrieterreinen, veel mensen brengen in Veurne hun kinderen naar school, doen hun boodschappen in hartje Veurne … De teams uit Koksijde en De Panne zijn verhuisd naar het pas vernieuwde kantoor in de belangrijkste winkelstraat, de Ooststraat, en dat team is intussen ook aangegroeid. Op de opendeurdag hebben we gemerkt dat de klanten de nieuwe look op prijs stellen, dat we hen in de nieuwe setting kunnen ontvangen en dat ze terechtkunnen bij de juiste medewerker die de tijd neemt om hun vragen persoonlijk te beantwoorden.

Hybride aanpak

Daarom werken we altijd op afspraak. Maar als moderne bank focussen we natuurlijk op een hybride aanpak: naast de persoonlijke service en advies, zorgen we zorgen ervoor dat onze klanten gebruik kunnen maken van alle digitale toepassingen en dat ze er op een veilige en vlotte manier mee kunnen werken. Ons nieuwe team telt 5 vennoten en 14 medewerkers. Al onze mensen krijgen de gelegenheid om te groeien in hun vakgebied en om daartoe opleidingen te volgen. Dat betekent dat we 100 procent kunnen inzetten op expertise, zodat we elke klant het gepaste professionele advies kunnen geven, want de klant centraal stellen is altijd onze prioriteit. Uiteraard is er heel wat veranderd in het bankenlandschap en dat heeft ook zijn impact op het contact met de klant. Vroeger gebeurde zowat alles aan het loket, nu gebeuren bijna alle transacties digitaal. In ons team zijn we allemaal zelf van de regio. Sommige medewerkers werken hier zelfs al meer dan 20 jaar. We kennen dus de streek, de klanten en de klanten kennen ons! Dat betekent ook dat onze langetermijnvisie een meerwaarde is en dat we onze klanten graag begeleiden in elke fase van hun leven. Zowel bij het openen van hun eerste rekening, bij de aankoop van een woning, de opstart van een onderneming, het beleggen van kapitaal, erfenissen, of zelfs de babyrekening van de volgende generatie. Want het gemeenschappelijke doel dat we nastreven is levenslang de vertrouwde financiële partner zijn van al onze klanten.”