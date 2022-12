Definitief geen bankautomaat meer in Westrozebeke

Bart Coopman (WESTAON) wou tijdens het vragenkwartier van de gemeenteraad weten of er al nieuws was op de vraag van de burgemeester aan Batopin om toch nog een bankautomaat in Westrozebeke te voorzien.

Na het verdwijnen van de laatste bankautomaat in Westrozebeke richtte burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) een schrijven aan de NV Batopin met de vraag om toch nog een automaat in de gemeente te voorzien. Batopin is een vennootschap die werd opgericht door de grootbanken KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis en die voor hen een park van geldautomaten uitbaat. De burgervader wees in zijn brief op de verregaande gevolgen voor de inwoners voor het verdwijnen van een bankautomaat in het dorp.

Smeekbede mocht niet baten

“Bepaalde groepen, ouderen bijvoorbeeld, zijn volledig afhankelijk van vrienden en familie voor het bekomen van contant geld”, stelt de burgervader. “Vaak is het voor hen niet haalbaar om zonder hulp richting een bankkantoor in een omliggende gemeente te gaan”. De smeekbede van de burgemeester mocht echter niet baten. “De vraag naar een automaat in Westrozebeke werd afgewezen”, weet economieschepen Gwendolyn Vandermeersch. “Er is wel interesse om 1 automaat voor de 4 banken in Staden te plaatsen.”

“Met alle respect voor Westrozebeke kunnen we stellen dat de boot er vaak gemist wordt door zijn schaal”, aldus burgemeester Vanderjeugd. “In het verleden heb ik ook heel wat gesprekken gehad met supermarkten en dergelijke, maar men gaat aan Westrozebeke voorbij omwille van de schaal en dat is jammer voor de inwoners. Dat zorgt er voor dat er qua dienstverlening minder en minder is.” (BCH)