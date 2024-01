De Haan krijgt betaalautomaten in voormalig wassalon

Batopin, het netwerk van bankneutrale geldautomaten in België, kreeg van het gemeentebestuur van De Haan een vergunning voor het plaatsen van nieuwe betaalautomaten in de gemeente.

Een aantal banken verenigden zich in Batopin, dat gezamenlijke bankautomaten zal installeren. Daarvoor zocht Batopin een locatie in De Haan-Centrum.

Weigering

Een eerste voorstel om dat in een gebouw in de Stationsstraat te doen, botste op een weigering van de mede-eigenaars. Het gemeentebestuur zocht mee naar andere mogelijkheden maar die gebouwen bleken ofwel te klein ofwel te duur, of ze lagen in een zone waar het stedenbouwkundig niet kon.

Nu is er een oplossing: Batopin kreeg een vergunning om bankautomaten te plaatsen in het pand aan de Koninklijke Baan 21, een voormalig wassalon.

Handelaars

“De meeste banken willen in de toekomst betaalautomaten weren uit hun filiaal. Weliswaar wordt er steeds minder met cash geld gewerkt, maar wij blijven het toch belangrijk vinden dat onze handelaars hun cash makkelijk kunnen deponeren en dat mensen – ook de vele toeristen – die minder handig zijn met online verrichtingen, toch ergens terecht kunnen.”

“Ik ben dus blij dat we voor die Batopinvestiging een vergunning konden uitreiken, ook al was het stedenbouwkundig niet eenvoudig om hiervoor een geschikte plaats te vinden”, aldus burgemeester Wilfried Vandaele.