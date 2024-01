CASH-punt in Stationsstraat is open

In het bekende postgebouw in de Stationsstraat in Gistel opende een CASH-punt. Dat is een bankneutrale automaat waar alle kaarthouders terechtkunnen om geld af te halen of te storten. Het initiatief gaat uit van Batopin of ‘Belgian ATM Optimization Initiative’ en is een project van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC.

De opening van het CASH-punt is een eerste nieuwigheid in het grote gebouw, dat tot eind 2022 eigendom was van de federale Regie der Gebouwen en Bpost. Het lokale PDC Projects van Patrick Declerck en Steven Soetaert kocht de hele site op om er een woonproject in te plannen. Bpost blijft er een kantoor huren. Tegen de zomer willen de projectontwikkelaars de bouwvergunning hebben. (TVA/foto PM)