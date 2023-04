CASH-punt in Lo opent weldra de deuren: “Hopen net voor paasweekend te openen, maar kan nog wijzigen”

Inwoners van Lo kunnen binnenkort geld afhalen in een CASH-punt. In het Caesarstadje zijn momenteel nochtans drie bancontacttoestellen, in tegenstelling tot de andere drie deelgemeenten van Lo-Reninge waar geen enkele bankautomaat meer is.

Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC richtten samen Batopin op om in heel het land een netwerk van neutrale CASH-punten uit te bouwen. Aan die bankautomaten kan iedere kaarthouder cash geld afhalen. De CASH-punten hebben geen logo van de bank, maar zijn te herkennen aan het symbool van Bancontact.

In het voormalige kantoor van BNP Parisbas Fortis in de Weststraat in Lo opent heel binnenkort ook een CASH-punt. “We hopen net voor het paasweekend de deuren te kunnen openen”, zegt Vincent Bayer, woordvoerder van Batonpin. “Maar last minute kan dat nog wijzigen.”

Twee geldautomaten blijven wel bestaan

Het is niet dat er in Lo geen bancontacttoestellen meer zijn. Zowel het Crelan-kantoor op de Markt, Bpost in de Willem Van Loolaan als het filiaal van Belfius in de Ooststraat beschikken over een eigen geldautomaat. Enkele weken na de opening van het CASH-punt zullen die in het Belfiuskantoor wel verdwijnen, maar de geldautomaten bij Crelan en Bpost blijven.

“Het is een uitdaging in gemeentes met verschillende kernen om de juiste locatie voor een CASH-punt te bepalen”, legt de woordvoerder van Batopin de keuze voor Lo uit. “Naast technische redenen, die de zoektocht naar een geschikt pand soms bemoeilijken, is de commerciële activiteit in een gemeente zoals waar mensen winkelen, passeren en hun vrije tijd beleven ook een criterium. Er is een licht overwicht op het vlak van handel in Lo, wat zorgt dat mensen van Reninge ook daar deels hun aankopen doen.”

Senioren

Godelieve Brassaert van Okra Lo-Pollinkhove is alvast blij. “De aanwezigheid van een CASH-punt is belangrijk voor de senioren”, zegt ze. “Zij betalen vaak nog cash.”

Een zelfde geluid is te horen bij Unizo Lo-Reninge. “We vinden een CASH-punt positief voor mensen waar contant geld een belangrijk betaalmiddel blijft, zoals bijvoorbeeld ouderen die niet beschikken over betaalkaarten of andere mogelijkheden tot elektronisch bankieren”, zegt voorzitter Pascal Hendriks. “Maar een CASH-punt in Reninge zou ook welkom zijn.”

Het CASH-punt in Lo is een privé-initiatief. “Ik kan alleen maar toejuichen dat we dit in Lo-Reninge verkrijgen”, zegt Wout Cornette (Dynamisch), schepen van Lokale Economie. “In de buurgemeenten Alveringem en Vleteren zijn er blijkbaar nog geen plannen voor een CASH-punt. De functies zijn ook ruimer dan bij een gewone bankcontact. Zo zullen handelaars en winkeliers er hun contant geld kunnen deponeren, wat momenteel een gemis is.” (KVCL)