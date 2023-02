Bredene wil bankautomaten redden, tevergeefs: “Ze cashen op kap van de inwoner”

De gemeente is verbolgen over het verdwijnen van de bankautomaten van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Via het gezamenlijk initiatief Batopin houden deze banken nog welgeteld één locatie over voor de hele kustgemeente. De gemeente is nog in overleg gegaan met Batopin, maar dat mocht niet baten.

Er zijn in heel wat gemeenten al initiatieven op politiek vlak geweest om het verdwijnen van bankautomaten aan te kaarten, zo ook in Bredene. “Na lang aandringen konden we een persoonlijk overleg plannen met Batopin. Het pleidooi om meer maatschappelijk verantwoord te investeren, viel echter totaal op een koude steen. De gemeente deed suggesties voor een andere locatie, voor aanvullingen van het aanbod en zelfs het aanbieden van gemeentelijke locaties, maar Batopin toonde geen enkele bereidheid om een grotere maatschappelijke rol op te nemen”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

De gemeente is teleurgesteld. “Winst weegt blijkbaar zwaarder door dan een klantgerichte dienstverlening. Ze cashen op kap van de inwoner”, stellen Steve Vandenberghe en schepen Alain Lynneel (Vooruit).

Waar kan je wel nog geld afhalen?

Dat kan aan het cashpunt in de Kapelstraat. Je kan ook nog terecht in een AXA-bank in de Kapelstraat en bij bpost op het Centrumplein. Ook bij andere banken zoals Crelan kunnen klanten tijdens de openingsuren geld afhalen. Argenta in de Fritz Vinckelaan besliste dan weer om hun openingsuren uit te breiden voor klanten.