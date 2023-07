BNP Paribas Fortis sluit geldautomaten in Izegem: “Iedereen kan terecht in nieuw Cash-punt in Marktstraat”

Vanaf 24 augustus zal de geldautomaat bij het kantoor van BNP Paribas Fortis in de Nieuwstraat in Izegem niet meer beschikbaar zijn. De bank verwijst naar een nieuw Cash-punt één straat verderop.

“De cash-punten vervangen geleidelijk aan de huidige geldautomaten”, laat BNP Paribas Fortis weten. “Samen met Belfius, ING en KBC zorgen we zo voor een betere spreiding. De Cash-punten vind je waar je cash geld nodig hebt: in de nabijheid van winkels, stations, horeca, enzovoort.”

In Izegem is dat het geval in de Marktstraat 10, daar is zo’n Cash-punt al operationeel. Ook de bank BNP Paribas Fortis uit de Nieuwstraat stuurt haar klanten daarheen, het Cash-punt bevindt zich één straat verder.

Minder tevreden zijn ze op de Bosmolens waar ook al een geldautomaat sloot en er tot ongenoegen van handelaars en bewoners geen alternatief is. (MI)