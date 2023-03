Beweging in de Izegemse Marktstraat: Kruidvat sluit deze zomer; Batopin en l’Entrepot zijn nieuw

Kruidvat in de Marktstraat in Izegem gaat straks dicht, de keten heeft ook nog een filiaal op het Frunpark. In de Vabeld-nieuwboud in de Marktstraat 8/10 komen twee nieuwe zaken.

Het huurcontract van Kruidvat in de Markstraat 32/34 loopt ten einde en dat zal niet verlengd worden. De drogisterijketen heeft ook een filiaal op het Frunpark. “31 augustus loopt het contract af, maar de winkel zal al iets eerder sluiten omdat we het pand in originele staat moeten achterlaten. Al het personeel van de Marktstraat verhuist mee naar ons ander filiaal”, klinkt het.

In het Vabeld-gebouwd komt aan de linkerkant een Batopin-filiaal, rechts wordt de ruimte ingenomen door l’Entrepot.

Er is nog beweging in de Marktstraat. In het Vabeld-pand op de huisnummers 8 en 10 komt straks Batopin, de bankautomatenshop waar je straks dus cash kunt afhalen of storten. Batopin is een initiatief waarbij de banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC de krachten bundelen om samen te zorgen voor de uitbouw van een optimaal netwerk van geldautomaten in België.

In een ander deel van het 1.500 vierkante meter groot pand is er een vergunning verleend aan l’Entrepot. In Euroshop Rumbeke huist al zo’n winkel, in Izegem zou het aanbod bestaan uit voeding, drank en drogisterijproducten.