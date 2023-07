Bankkantoor ING in de Wervikse Leiestraat definitief dicht

ING sluit haar kantoor in de Leiestraat in Wervik. De bank geeft aan dat steeds meer mensen kiezen voor digitale alternatieven en dat zou dan ook de voornaamste reden zijn van de sluiting.

Het bankkantoor ING in de Leiestraat in Wervik is definitief gesloten. De klanten moeten naar het kantoor in de Kortrijkstraat in Menen, maar dat ligt zes kilometer verder. Een probleem dus voor ouderen die niet vertrouwd zijn met het digitale tijdperk, minder mobiele mensen en ook zelfstandigen. Gelukkig zijn er elders in de stad nog geldautomaten. Het kantoor bevond zich in een appartementsgebouw naast de slagerij Bart & Inge. ING is daar mede-eigenaar van. Wat er met de ruimte zal gebeuren, wordt nog bekeken.

De loketten van het bankkantoor ING waren al lang gesloten, nu sluit het volledige kantoor. De afdeling in Komen is dicht sinds februari. “We beseffen dat het verdwijnen van een kantoor emoties met zich mee kan brengen , maar we willen benadrukken dat klanten steeds terechtkunnen voor fysieke hulp en ondersteuning in een kantoor, een basisprincipe waar ING niet van zal afwijken”, zegt woordvoerder Renaud Dechamps.

Een kantoor is in het geval van de klanten uit Wervik dus een eind buiten het stadscentrum van Menen, aan molen De Goede Hoop. “Onze kantoren zijn in de voormiddag zonder afspraak open en het merendeel van onze klanten hebben een kantoor binnen een straal van tien kilometer of minder”, zegt de woordvoerder. “In onze kantoren zijn onze medewerkers ook beschikbaar om klanten te helpen bij het vinden van het meest geschikte kanaal voor hun noden.”

Recente studie

“ING België stelt een maatschappelijke trend vast waarbij steeds meer klanten gebruik maken van digitale oplossingen en steeds minder klanten nog een kantoor bezoeken. Een recente studie bevestigt dit ook: maar liefst zes op de tien Belgen maken nooit of minder dan jaarlijks een fysieke afspraak met hun bank. Volgens diezelfde studie zeggen zes op de tien Belgen dat ze nauwelijks nog geld afhalen.”

“De manier waarop klanten aan bankzaken doen, is drastisch veranderd, en wij passen ons aan deze maatschappelijke trend en dit klantengedrag aan. We willen daar zijn waar de klant ons nodig heeft. Gemiddeld maakt een klant één keer per dag gebruik van onze ING Banking app. 1,5 miljoen klanten gebruiken de applicatie elke dag. Vorig jaar noteerde ING België een recordaantal van 673 miljoen gebruikerssessies, een stijging van bijna tien procent ten opzichte van het voorgaande jaar.”

“Gemiddeld belt een klant één keer per jaar naar onze klantendienst en bezoekt een klant één keer om de twee jaar een kantoor, omdat klanten oplossingen voor eenvoudige diensten zoals betalingen uitvoeren, saldo’s/transacties controleren, overschrijvingen tussen eigen rekeningen uitvoeren, spaargeld beheren… snel en eenvoudig vinden in de app.”

Daling kantoorbezoeken

“In die context hebben we ook fors geïnvesteerd om onze ING Banking–app te verbeteren, zodat onze klanten voor de meest gevraagde verrichtingen niet meer naar een kantoor hoeven te gaan of te bellen naar de klantendienst. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van een PIN-code of de betalingslimiet, het openen van een spaar-of zichtrekening, het aanvragen van een nieuwe debetkaart… Een van de constateringen is dat we dankzij alle nieuwe functies in onze bankapp – waar klanten actief gebruik van maken – een daling van het aantal kantoorbezoeken zien van dertig procent.”

“Digitaal en/of op afstand bankieren is nu de norm. Vooral videobankieren is ongezien populair: zeven op de tien ING-klanten kiezen ervoor om hun bankier te spreken via video, in plaats van in een kantoor. De feedback van de klanten die beroep doen op videobankieren is zo goed als unaniem positief met tevredenheidsscores van meer dan negen op tien.”

“Wie alsnog naar een kantoor komt, doet dit vooral voor de meer belangrijke momenten en/of beslissingen in het leven. Zoals een erfenis regelen, advies voor de aankoop van een woning, pensioensparen, beleggen. Hiervoor rekenen klanten op onze expertise.”

Financiële coach

“We hebben de voorbije jaren ons kantorennetwerk aangepast aan het snel veranderende klantengedrag. We hebben al aangekondigd dat we naar een substantieel kantorennetwerk met grotere kantoorteams willen streven en aanwezig te zijn, daar waar de nood het hoogst is: meer versterking in de kantoren waar het klantenaantal het hoogst is. Dat laat ons toe om meer specialisatie en betere expertise naar de klanten te brengen. De omvorming naar grotere kantoorteams laat het ook toe om onze rol als financiële coach nog beter waar te maken.” (Erik De Block)