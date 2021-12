Banken zoeken in Oudenburg naar oplossing voor verdwenen geldautomaten

Op Facebook was deze week nogal commotie rond het tekort aan geldautomaten in de stad. Inderdaad, al drie bankkantoren sloten de deuren en brachten hun diensten over naar Gistel. Dat ook Belfius binnenkort het kantoor zou sluiten, wordt tegen gesproken. “We weten dat deze geruchten rondgang doen op Facebook, maar daar is zeker geen sprake van”, luidt het bij het personeel.

Hoewel in de twee supermarkten en bij bepaalde handelaars de mogelijkheid bestaat om bij betaling met de bankkaart ook cash bij te vragen, zijn heel wat inwoners in de veronderstelling dat je in Oudenburg niet meer aan geld kan geraken.

“De banken die uit onze stad verdwenen, zoeken nu gezamenlijk naar een oplossing”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Ze werken de mogelijkheid uit om samen een geldautomaat in de stad te voorzien, waar iedereen cash zal kunnen afhalen. Ik heb daar trouwens half januari afspraak met een delegatie. Als stad hebben wij geen zeggenschap aan hun beslissing om de kantoren te sluiten, maar we willen wel meewerken aan het zoeken naar een geschikte locatie voor de bankautomaat en de nodige vergunningen hiervoor zo rap mogelijk afleveren, zodat onze inwoners kunnen blijven geld uit het kastje halen in eigen stad.” En dat kan trouwens nog altijd in het postkantoor en bij de banken Axa en Belfius.