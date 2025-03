Bank- en verzekeringskantoren Gurdebeke – Van Hal en Advies Pollet fusioneren en plannen verhuis

Twee Tieltse bank- en verzekeringskantoren zijn samengesmolten. Het gaat om Crelan-kantoor Gurdebeke – Van Hal op de Markt en om (voorheen Axa, thans Crelan) Advies Pollet in de Stationsstraat 7. Eind mei gaan beide kantoren dicht en heropenen ze op een nieuwe locatie.

Beide kantoren hebben samen liefst honderd jaar ervaring in de bank-e n verzekeringssector onder de gordel. Advies Pollet werd zestig jaar geleden opgericht en wordt thans gerund door Sofie Pollet, de dochter van de oprichter. Vennoot Nicolas Lecomte stapte tien jaar geleden mee in de zaak. Gurdebeke – Van Hal werd dan weer veertig jaar geleden opgericht in Schuiferskapelle door Carine Van Hal, die nog steeds zaakvoerder is. Dochter Ilse Gurdebeke stapte tien jaar geleden in de zaak.

Sinds 1 maart vormen de twee kantoren samen het ééngemaakte bank- en verzekeringskantoor ‘INSUFIN’. Klanten kunnen nog steeds terecht bij de vertrouwde gezichten op de bestaande locaties Markt 18 en Stationstraat 7. Voorlopig, want beide kantoren verhuizen na verbouwingswerken naar het pand van gewezen apotheker Vaes in de Stationsstraat 61. Het gebouw wordt niet alleen volledig vernieuwd, er komt ook een nieuwe geldautomaat. Als alles vlot gaat, zou de verhuis al eind mei plaatsvinden. (SV)