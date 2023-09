Argentakantoor is de eerste ‘bewoner’ van Roelevard waar al de helft van de 81 appartementen zijn verkocht

De afwerking van woon- en werkproject Roelevard bevindt zich in een afsluitende fase. Met Argenta heeft een eerste onderneming de intrek genomen in het gebouw, ondertussen werden al de helft van de appartementen verkocht en tegen maart 2024 zou alles afgewerkt moeten zijn.

Vrijdag 1 september was er de verhuizing, maandag 4 september ging het Argenta-kantoor in Roelevard open. Ruim 30 jaar geleden werd het door Rudi Verhoest gestart, in de jaren negentig volgde verhuizing van de Brugsesteenweg naar de Noordlaan. Drie jaar geleden nam Sven Steyaert de leiding over. “De fysieke verhuizing van onze vroegere locatie naar hier op het Rolariusplein is niet groot qua afstand. Maar we waren na al die jaren wel aan een nieuwe locatie toe”, aldus de bankdirecteur die voorheen bij KBC en Citibank al uitgebreid zijn sporen verdiende.

Tegen de stroom in

De bankensector is de jongste jaren natuurlijk ook enorm geëvolueerd. “De digitalisering zorgt ervoor dat klanten minder naar de bank zelf komen. Maar dat doen ze wel nog op scharniermomenten in hun leven: als ze een huis willen kopen, een belegging willen doen… In totaal hebben we hier vijf advieswerkplekken waarbij we met klanten kunnen samen zitten. Momenteel werken we hier nog met vier, maar er staat nog een vacature open. We werken ook uitsluitend op afspraak. Zo moeten de klanten niet wachten en kunnen we ons ook al voorbereiden, omdat we weten waarom ze komen. We kunnen zo iedereen de nodige tijd geven met ons team van experten.”

Argenta vaart wat tegen de algemene stroom in. “Bij veel andere banken sluiten de kantoren, wij openen hier een nieuw. Er is hier ook een geldautomaat, die tegen eind van de week zeker in gebruik zal zijn. Dat is een service naar de klanten toe, maar iedereen kan hier in feite geld komen afhalen. Je hoeft dus geen klant te zijn.”

Vlot bereikbaar

De keuze voor Roelevard is heel bewust. “Het is een duurzaam gebouw, aangesloten op het warmtenet van MIROM. Het heeft een groendak en is quasi energieneutraal. Ook bij de inrichting werd aandacht besteed aan duurzame elementen zoals gerecycleerde vloerbekleding. We zetten ook in op fairtrade: onze koffie en frisdranken kopen we net als onze poetsproducten aan bij Oxfam.”

(foto SB) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Het nieuwe kantoor is ook goed bereikbaar. “We situeren ons vlakbij het station en zijn dus vlot te bereiken via bus en trein. En er is hier ook voldoende openbare parking voor wie toch met de wagen komt. We zijn dus volledig klaar voor de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat de verhuizing naar deze site een boost zal geven aan ons kantoor en dat we zo verder zullen blijven groeien.”

Motena verhuist in 2024

Argenta is dus de eerste onderneming die actief is vanuit Roelevard. In 2024 volgen Motena (dat twee verdiepingen zal innemen) en Quality Jobs. “Momenteel zijn er ook nog gesprekken lopende met enkele partijen voornamelijk uit de dienstverlenende sector”, zegt Pieter-Jan Deruytter, marketing coördinator bij Steenoven dat samen met ION de bouwheer is van het complex. “In totaal is al 40 procent van de commerciële oppervlakte verhuurd of verkocht.”

De verkoop van de appartementen vlot ook goed. “De helft is al verkocht en bij de niet-verkochte appartementen zetten we de afwerking verder. Die zullen dus instapklaar zijn. Er is nog een divers aanbod van flats met 1, 2 of 3 slaapkamers, startprijzen sanaf 205.000 tot 469.000 euro, exclusief kosten.”

De bouw zit ondertussen ook in een afrondende fase. Roelevard bestaat uit twee delen, Bronze het gebouw aan het binnenplein en Lux, het torengebouw. Bronze moet eind 2023 helemaal af zijn, Lux tegen het eind van het eerste kwartaal in 2024.

Op dit beeld zie je hoe de afgewerkte site zal ogen. Tegen maart 2024 moet dit de realiteit zijn. © gf

Groendaken

Ondertussen werd in Bronze ook een modelappartement geopend, elke zaterdag tussen 10 en 12 uur is dat te bezichtigen. In de loop van november volgt er ook de opening van een modelappartement in Lux.

Men mikt op eind oktober voor de afwerking van de gevelbepleistering. De groendaken voor Bronze en Lux worden respectievelijk vanaf volgende week en in de loop van november aangelegd. De omgevingswerken, aanleg van voetpaden en binnenplein, wordt na het herfstverlof opgestart.