Argenta opent nieuw kantoor in Hoogstraat

Vrijdag 15 september kunnen klanten van Argenta voor het eerst op de nieuwe locatie in de Hoogstraat 24.2 in Oudenburg terecht voor hun bankzaken. De verhuizing uit het pand aan nummer 15 is dan definitief afgerond. Kantoorhouder Laurens Slabinck kan er met zijn team aan de slag in een fris en gezellig kantoor.

In 2016 nam Laurens Slabinck (37) het bankfiliaal van Argenta over van Frank Tanghe. Begin dit jaar werd hij ook filiaalhouder van Argenta Gistel. “Beide bankkantoren vloeien voor veel zaken in elkaar en worden nog aangevuld met personeel van Eernegem”, zegt Laurens, getrouwd met Lien Deweer en papa van Arthur en Amélie, in de voorbije drukke periode zijn grote steun. Het gezin woont in Sint-Andries.

“Er was plots een mooie opportuniteit toen dit pand op nummer 24 te koop kwam. Het gebouw waar we tot nu zaten, is echt versleten. Er zijn grote investeringen nodig om het up-to-date te krijgen. En vermits we dit huurden, was de keuze rap gemaakt”, vertelt Laurens Slabinck, vol enthousiasme om aan een nieuw verhaal te beginnen.

Hij doet dat samen met loketbediende Pascale Tanghe, Daniel Roebben die de beleggingen voor zijn rekening neemt, Hugo Slosse, de man van de verzekeringen, Joke Annys die in opleiding is, Joran Branders en Sven Wittevrongel die zowel in Gistel als in Oudenburg werken.

Groene accenten

Het nieuwe Argentakantoor straalt frisheid en gezelligheid uit, met veel groene accenten. “De beplanting aan de gevel, met de letters Argenta in, is uniek bij onze bankfilialen. Binnen vind je enkele fotowanden, de wachtzaal is een soort binnentuintje met kunstgras en we starten met nieuwe meubels”, vertelt Laurens. “We zijn elke werkdag open van 9 tot 12 uur, daarna kan je op afspraak bij ons terecht. We zetten in op service en willen heel wat inspanningen doen naar onze klanten toe. Ook ons loket waar je nog altijd cash geld kan afhalen, is een pluspunt. Ook heel belangrijk is goed personeel, en dat hebben wij.”