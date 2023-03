Argenta investeert in geldautomaat

Sinds kort is er een Argentafiliaal aan de Kerkstraat 25. Met deze verhuizing en een Bancontactautomaat wil zakenkantoor Decaro zijn dienstverlening naar particulieren en kleine zelfstandigen verder verbeteren en uitbreiden.

“Het nieuwe Argentakantoor is gelegen op een boogscheut van waar we vroeger terug te vinden waren”, vertelt zaakvoerster Caroline Denturck die het kantoor zes jaar geleden overnam. “Nu steeds meer banken wegtrekken uit Kuurne, besloten wij om wel te investeren in een Bancontactapparaat in de publieke zone van ons kantoor. Als zelfstandig kantoorhouder staan wij dichter bij onze klanten waardoor we ook beter hun noden kennen. Toen wij hoorden dat heel wat klanten het moeilijk hadden met het verdwijnen van de Bancontactautomaten in het centrum van Kuurne, hebben wij er meteen voor geopteerd om deze leegte in te vullen.” In het Argentafiliaal van Kuurne werken drie personeelsleden. Gezien de groei van het kantoor de afgelopen jaren werd besloten op zoek te gaan naar een ander pand met meer mogelijkheden. “Wij bieden onze klanten steeds een persoonlijke aanpak”, gaat Caroline verder. “Daarnaast zijn wij altijd bereikbaar, kennen we al onze klanten en kunnen zij erop vertrouwen dat wij hun persoonlijk aanspreekpunt zijn. In ons vorig kantoor spitsten wij ons voornamelijk toe op particulieren, maar op onze nieuwe locatie heten wij vanaf nu ook kleine zelfstandigen welkom!” (BRU)

Het Argentafiliaal in Kuurne is dagelijks geopend van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Op donderdag blijft het kantoor geopend tot 18.30 uur.