Alveringem verliest laatste bankautomaten

KBC heeft op donderdag 23 juni – na 2 dagen van uitbreken – de laatste automaten en resterende inboedel uit haar kantoor op het dorp weggenomen. Burgemeester Liefooghe is ‘not amused’ met de gang van zaken.

Het KBC-bankkantoor in Alveringem is altijd een druk bezocht kantoor geweest. In maart 2021 verdween echter de bemanning en bleven er enkel nog drie automaten over. Ook die zijn er nu niet meer. Op 22 en 23 juni haalden medewerkers alle automaten en de resterende inboedel weg.

Feit is dat de hoofdgemeente op haar grondgebied geen enkele bank en zelfs geen bankautomaten meer heeft en dat mensen vanaf heden naar Leisele, Veurne of Diksmuide moeten voor verrichtingen via de automaat. Een serieuze achteruitgang van de dienstverlening is dat.

Not amused

De Alveringemse burgemeester Liefooghe is ‘not amused’ met de gang van zaken. “Het is het landelijk gebied dat de KBC-bank groot heeft gemaakt. Als dank worden mensen in de steek gelaten”, reageert Gerard Liefooghe.