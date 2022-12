Aantal bankautomaten in Groot-Kortrijk in 5 jaar tijd gehalveerd

Het aantal Kortrijkse bankautomaten waar cash geld afgehaald kan worden is sinds 2017 met 47 procent gedaald. Van de 112 automaten die er in 2017 nog stonden, blijven er amper 59 over. Zo is er in deelgemeenten Bissegem en Aalbeke al geen enkele meer, terwijl Heule op korte termijn op één na alle bankautomaten ziet verdwijnen. De vier grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) zetten nu volop in op de bankneutrale cashpunten. Alleen vind je die voorlopig enkel in Heule en Kortrijk.

Op 10 november sloot in de KBC van Heule de zoveelste bankautomaat, Belfius volgde een week later. Op termijn wordt ook Argenta, door het wegnemen van de laatste bankautomaat in Heule, aan dat lijstje toegevoegd. Eerder ruimden ING en BNP Paribas Fortis op Heuleplaats ook al plaats voor respectievelijk een kantoorruimte en een kinderdagverblijf. Op iets meer dan een jaar tijd verliest de grootste deelgemeente van Kortrijk zo maar liefst vijf van zes bankautomaten. Opmerkelijk: in het Belfius-kantoor in Heule blijft het wel mogelijk om overschrijvingen uit te voeren.

Ik kan mij voorstellen dat het voor ouderen niet evident is. Echter als stad kunnen wij hier weinig in betekenen. Dit zijn beslissingen die volledig bij de bank liggen – Kortrijks schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) staat machteloos

Ook in de andere deelgemeenten ondervinden de bewoners de evolutie aan den lijve. In Aalbeke sloten de laatste bankautomaten in 2021 de deuren, in Bissegem was dat al een jaar eerder het geval. In Marke en Rollegem blijven er anno 2022 nog twee bankkantoren over om cash geld af te halen.

Misnoegde reacties

In het stadscentrum kan de Kortrijkzaan dan weer wel nog cash afhalen: er blijft nog een 15-tal kantoren met automaten open.

Vooral de jongste vijf jaar heeft het aantal bankautomaten een stevige duik genomen. Tussen 2013 en 2017 verdwenen slechts zes bankautomaten, tussen 2017 en 2022 liefst 53. Hoewel het sinds juni in elke zaak verplicht is om een elektronische betaalwijze aan te bieden, hetzij Payconiq of Bancontact, lijken vele Kortrijkzanen toch verknocht aan cash geld. De sluiting van een bankautomaat gaat telkens gepaard met heel wat misnoegde reacties op sociale media.

De snelheid van deze verdere uitrol is evenredig met het tempo waarmee de bankeigen automaten van KBC vervangen worden. Over deze vervanging zullen de gebruikers tijdig verwittigd worden – Pieter Kussé (Manager bedrijfscommunicatie KBC)

De grootste bekommernis is dat ouderen zo steeds verder moeten uitwijken om nog cash geld te bemachtigen. Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) begrijpt dat, maar staat machteloos. “Ik kan mij voorstellen dat het voor ouderen niet evident is. Echter als stad kunnen wij hier weinig in betekenen. Dit zijn beslissingen die volledig bij de bank liggen.”

Op de automaat in Heule prijkte deze affiche. © JF

Neutrale punten

Als het van de banken afhangt, zal het aantal automaten ook de komende jaren aan een razendsnel tempo blijven afnemen. Het voorzien van de automaten en het onderhoud ervan brengen een niet te onderschatten prijskaartje met zich mee. Zeker nu steeds meer mensen elektronische betalingsmethodes als contactloos, mobiel, met Payconiq of alternatieve betaalmiddelen zoals smartwatch, Apple Pay, Google Pay boven de contante verkiezen, is zo’n automaat eerder een verliespost voor de bank. Uit cijfers van Febelfin, de federatie van financiële instanties, blijkt dat 90 procent van de Belgen liever elektronisch dan cash betaalt. Een evolutie die zich volgens de vier grootbanken in de toekomst zal blijven verderzetten.

“Het is de ambitie van de grootbanken om elke Belg een bankautomaat aan te bieden in een straal van 5 kilometer – Peter Decron, ING

In een vraag naar hoe snel het opdoeken van bankautomaten verder zal verlopen, verwijzen de vier grootbanken steeds naar een gezamenlijk persbericht over de uitrol van de ‘bankneutrale cashpunten’ in hun zoektocht naar een evenwichtig cashnetwerk. Die punten zijn niet gebonden aan een bank en dienen enkel en alleen om cash geld af te halen. “Een evenwichtig cashnetwerk houdt rekening met waar mensen wonen en werken, waar ze cash gebruiken (zoals winkelcentra of horeca) en hoe ze zich verplaatsen (openbaar vervoer, wagen, fiets, te voet). De nieuwe cashpunten van Batopin komen op plaatsen te staan die door de burger worden aangevoeld als intuïtief de ‘juiste’ plek om cash af te halen of te storten. “Kortom, het juiste aantal geldautomaten op de juiste plaatsen”, klinkt het bij Peter Decron, woordvoerder van ING. “Het is de ambitie van de grootbanken om elke Belg een bankautomaat aan te bieden in een straal van 5 kilometer.”

Inhaalslag

Alleen loopt die uitrol momenteel niet van een leien dakje. In het Kortrijkse zijn er momenteel slechts 3 van die bankneutrale automaten. Twee in Kortrijk: aan de Delhaize Sint-Rochus en het station. In Heule staat er ook een nabij Kuurne, aan shoppingcenter Ring Kortrijk. Tegen februari komt daar nog een vierde bij in de Doorniksestraat in Kortrijk, vlakbij het huidige KBC-kantoor. De uitrol van de automaten gaat verder op het tempo van de sluiting van de huidige bankautomaten. “De snelheid van deze verdere uitrol is evenredig met het tempo waarmee de bankeigen automaten van KBC vervangen worden. Over deze vervanging zullen de gebruikers tijdig verwittigd worden,” zegt Pieter Kussé van KBC.

Het was de bedoeling van de grootbanken om binnen twee jaar, op het einde van 2024, alle nodige cashpunten te installeren. Twee jaar na de lancering van de plannen zitten de banken echter nog maar op 22 procent van de nodige actieve cashpunten. De locatie van 15 procent van de volgende cashpunten ligt al vast. Met nog slechts de helft van de vooropgestelde termijn achter de hand moet dus nog meer dan twee derde van de automaten geïnstalleerd worden. Een serieuze inhaalslag lijkt noodzakelijk. Om ook de mensen die cash verkiezen te blijven bedienen, zien de vier grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) in de bankneutrale cashpunten de heilige graal. Daar kan je ongeacht van je bank cash geld afhalen.