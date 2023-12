“Bandwerk bestaat hier niet”: de succesformule achter het beste jaar ooit van uitgeverij Hannibal Books

Sinds Gautier Platteau in 2011 mee zijn schouders onder Hannibal Books zette, liet de West-Vlaamse uitgeverij wereldwijd liefst 700.000 prachtige foto- en andere kunstboeken over de toonbank gaan. Mocht je nog op zoek zijn naar een ultiem nieuwjaarsgeschenk, bij deze internationale topper vind je zeker jouw gading. “Vanuit West-Vlaanderen werken we voor de beste musea ter wereld.”

Wanneer je straks Arno – Photographs 1972-2022 van Danny Willems, Stephan Vanfleterens nieuwste worp Atelier of het verzamelde werk van kunstenaar Bram Demunter als nieuwjaarscadeautje krijgt, weet dan dat deze topboeken stuk voor stuk een puur West-Vlaams product zijn.

Uitgever Hannibal Books – met hoofdkwartier in Veurne, diep in de Westhoek – is in amper twaalf jaar tijd uitgegroeid tot een absolute wereldautoriteit binnen de wereld van kunst- en fotoboeken. Met dank aan uitgeefdirecteur en bezieler Gautier Platteau (43) en zijn team. De Kortrijkzaan is al zijn hele leven in de uitgeversbranche actief, met een start bij Lannoo in Tielt, maar hij wilde zijn eigen verhaal schrijven.

Met een zevenkoppig redactieteam focust Hannibal zich op fotografie, hedendaagse kunst en kunstgeschiedenis. “Telkens met de intentie om een kunst- en fotoboek van absolute topkwaliteit af te leveren”, opent Gautier zijn verhaal. Dat startte ooit met Merckxissimo, een ode aan de beste wielrenner aller tijden. “Tot 2020 publiceerden we onze sportgerelateerde werken onder Uitgeverij Kannibaal – maar toen besloten we om Kannibaal en Hannibal Books te laten samenvloeien en voluit te gaan voor kunst.”

Geboorte van een boek

Sinds de start liet Hannibal een kleine driehonderd prachtwerken op de wereld los. “Met ons oog voor de kleinste details als een van onze grootste troeven”, duidt hij. “Of het nu om het nieuwste boek van Stephan Vanfleteren gaat of om een eerste stap van een beginnende kunstenaar: het project moet volledig kloppen. Niets mag aan onze aandacht ontsnappen. Net daarom focussen we ons ook op een niche binnen de boekensector: kunst en fotografie.”

“We hebben onze omzet dit jaar quasi verdubbeld”

En dat gaat heel ver. “We werken gemiddeld negen maanden aan een nieuw boek. Met de geboorte als kers op de taart”, glimlacht Gautier. “Tijd is een erg belangrijke factor bij ons. We willen tijdloze boeken maken en vertrekken elke keer opnieuw van een wit blad om in dialoog met de kunstenaar, museum of auteur tot het beste resultaat komen. Welk papier sluit het best aan bij het onderwerp, welke maat en vorm moet het boek hebben, wat moet de lay-out zijn… Bandwerk is bij ons onbestaand. Daarom laten we onze boeken ook in eigen streek drukken, voornamelijk bij Die Keure in Brugge. Daar zit een schat aan expertise.”

Een aanpak die aanslaat, zo blijkt. In twaalf jaar tijd gingen liefst 700.000 creaties van Hannibal Books over de toonbank. Wereldwijd. “Een cijfer dat me doet duizelen”, glundert de uitgever. “Vlaanderen en Nederland vormen onze kernmarkt, maar we slaan heel graag onze vleugels uit. Frankrijk, Duitsland, de Engelstalige wereld… Ik krijg regelmatig een WhatsAppje van vrienden dat ze een van onze werken in boekhandels in pakweg New York, Londen, Seoul of Istanboel hebben zien liggen. Je kan niet geloven hoeveel deugd zoiets doet.”

Rustpunt

Het succes is volgens Gautier eenvoudig te verklaren. “In deze digitale en jachtige tijden zijn we op zoek naar rustpunten. Die willen wij bieden. Onze boeken zijn emotie. Neem nu het Rijksmuseum in Amsterdam. Voor hen mochten we de catalogus van hun blockbusterexpo rond Vermeer maken. Met ons boek nemen de honderdduizenden bezoekers de tentoonstelling mee naar huis en kunnen ze die opnieuw beleven. Wij proberen de vinger aan de pols te houden van wat leeft in de kunstwereld. Zo stelden we dit jaar ook het verzameld werk van Inès van den Kieboom samen, de tante van Arno die nu op haar drieënnegentigste als kunstenares doorbrak. Daar kan je úren in bladeren, het boek weken aan de kant schuiven en dan opnieuw uit de kast halen. Je blijft ervan genieten en dingen zien.”

2023 was het drukste en beste jaar tot nu toe voor Hannibal Books, valt te horen. “We hebben onze omzet quasi verdubbeld en mochten tal van topopdrachten afwerken. Ook 2024 kondigt zich erg beloftevol aan. Dat we stilaan als een van dé referenties in het wereldje gelden, stemt me bijzonder gelukkig. Die stille ambitie koesterde ik bij onze start. Weet je wat de mooiste momenten zijn? Wanneer we een kunstenaar of curator helpen om zijn of haar carrière en oeuvre een boost te geven. Zo kunnen we samen groeien.”

De komende jaren wil Gautier Hannibal Books verder op de mondiale kaart zetten. “Op Europees vlak spelen we al mee, iets wat we nu ook in de rest van de wereld willen doen. We hadden al de eer om met een 25-tal gerenommeerde musea samen te werken, nieuwe spannende samenwerkingen staan in de steigers en natuurlijk hopen we ooit samen te werken met het Getty Museum in Los Angeles of The Metropolitan Museum of Art in New York. Dat zou heel cool zijn.”