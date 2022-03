Bakkerskoppel zoekt samen met toekomstige klanten passende naam voor nieuwe bakkerij in Blankenberge: “Al 697 voorstellen”

Het is nog wachten tot begin april eer hun nieuwe bakkerij aan ’t Casinoplein de deuren opent, maar Mario Steveneers (51) en Betty Van Gelder (46) lanceerden alvast een wedstrijd waarbij toekomstige klanten mogen meezoeken naar een passende naam. Een gouden zet, zo blijkt. “We kunnen nu al kiezen uit 697 namen. Mooie reclame, en we zijn nog niet eens open”, klinkt het.

De bakkerij van Mario en Betty zal gelegen zijn op de hoek van de Malecotstraat en de Rogierlaan, aan de overkant van ‘t Casinoplein. Vroeger zat daar een vestiging van Deneubourg. “Ik kom zelf al sinds jaar en dag naar de kust op vakantie, en deze badstad roept bij mij extra nostalgie op. Samen met oma op de bus naar Blankenberge: leuke tijden waren dat”, vertelt Mario, die al jaren een artisanale bakkerij uitbaat in Aarschot. Van het bladerdeeg tot de pudding in de koffiekoeken: alles wordt er nog vers en met de hand gemaakt. “Zonder bewaarmiddelen ook, want ik ben daar zélf allergisch voor. Gewoon de vier basisingrediënten en that’s it”, legt Mario uit.

Dat was voor het bakkerskoppel meteen ook de aanleiding om een bakkerij te openen aan zee. “Want op hoeveel plaatsen aan de kust vind je dat tegenwoordig nog, zo’n ambachtelijke warme bakker? Als ons concept aanslaat, zouden we graag meerdere winkels willen openen aan zee. Liefst met een centraal gelegen productieatelier, want Aarschot, da’s natuurlijk een eind rijden van de kust”, aldus Mario.

“Bakkerij mijn leven”

Wij mochten alvast eens voorproeven, en daarbij viel het formaat van de koffiekoeken op. “Ik werd in Aarschot eens uitgedaagd door een klant: of ik kon aantonen dat we ons brood zelf bakken? Onze boterkoeken zijn het ultieme bewijs dat het geen afbak is: nergens anders vind je ze in dit formaat”, knipoogt Mario, die al van zijn twaalf jaar in de bakkerij staat. “De bakkerij is mijn leven, ik heb nooit iets anders gekend. Om mezelf te blijven uitdagen, bedenk ik af en toe ook nieuwe producten. Een van onze specialiteiten is bijvoorbeeld het houthakkersbrood, met mout als extra toevoeging voor een aparte smaak. Al ons brood blijft trouwens vijf dagen vers. Dat komt doordat we uitsluitend kwalitatief hoogwaardige bloem gebruiken in onze bakkerij.”

Een ander specialleke is Mario’s ‘hammybroodje’, een soort van worstenbrood, maar dan met een verse hamburger als vulling. “Onze klanten in Aarschot laten zich graag eens verrassen, en hier in Blankenberge lopen vast ook wel veel mensen rond die zélf goeie ideeën hebben, dachten we zo.” En dus lanceerden Mario en Betty op Facebook een naamwedstrijd. In een paar dagen tijd kregen ze honderden suggesties. “697 om precies te zijn. We stonden er echt van versteld”, klinkt het.

Opening

Van ‘Blankenbrootje’ tot ‘‘t Casinootje’: de Blankenbergenaar – en ongetwijfeld ook de tweedeverblijver – liet zich eens goed gaan. “Ook ‘’t Stuutje’ vonden we een leuke. Dat woord voor boterham kennen we in Aarschot niet”, glimlacht Mario. De twee beste inzendingen worden binnenkort beloond. “Met de opening – maandag 4 april, de eerste dag van de paasvakantie – zullen we ook voor elke klant een kleine attentie voorzien. We zoeken trouwens nog gemotiveerde medewerkers voor in onze bakkerij. Zowel flexi als vast”, besluit Mario.