Bakkerijwinkel van Mathias en Jasmine uit Langemark in nieuw jasje

Acht jaar nadat de eerste pistolets over de toonbank gingen en na acht maanden verbouwingswerken, openen Mathias Scheldeman en Jasmine dit weekend hun nieuwe, ruimere bakkerijwinkel.

Toen Mathias Scheldeman (33) en Jasmine Claeys (33) in 2014 Bakkerij Noyelle overnamen, erfden ze ook het kleine bakkerijwinkeltje. Ambitieus en ondernemend als ze zijn, zochten ze naar manieren om te kunnen uitbreiden. “We werden een beetje geremd door de winkel die er stond”, vertelt Mathias. “Die was goed voor de voorganger maar wij zagen het helemaal anders. In de acht jaar dat we bezig zijn, hebben we het atelier helemaal vernieuwd en opgeschaald, maar de winkel kon niet mee. Eigenlijk was het de bedoeling dat we de bestaande winkel gingen uitbreiden naar achteren toe, maar het huis van de buren kwam te koop en je kan maar één keer die kans grijpen. We moesten onze plannen helemaal herschrijven, maar we zijn heel blij met wat we hier nu hebben kunnen neerzetten.”

Dankzij de investering is de winkelruimte nu drie keer groter. Blikvanger is de grote foto op de wand van Mathias en Jasmine met dochtertje Dieuwke (9) en zoontje Louis (6). “We hebben nu meer mogelijkheden om meer aan te bieden”, pikt Jasmine in. “Nu hebben we een grote toonbank, een koelcel, een frigowand waar we extra producten kunnen aanbieden, zoals frisdranken, charcuterie, verse belegde ovenkoeken, vers fruitsap waarbij we samenwerken met Jucy en we hebben ook een diepvries met ijs van Surprice. We zullen vanaf nu ook in uniform werken in de winkel en we hebben ook een slogan die overal zal terugkeren: The most important ingredients are passion and love.”

Inspiratie

“Het patisseriegedeelte hebben we ook vernieuwd met een inkijkgedeelte zodat de klanten kunnen zien hoe de taarten gemaakt worden”, vervolgt Mathias. “In de zomer is het in het atelier niet te doen van de warmte. We hadden dan ook nood aan een koude plaats voor de taarten. We wilden onze tijd nemen om over alles goed na te denken. Heel Vlaanderen trokken we rond om in andere bakkerijen inspiratie op te doen. Het was moeilijk om met een blanco blad te beginnen. We wilden niet de klassieke opstelling met brood tegen de muur en de snijmachine ernaast, maar echt de producten naar de klanten toe brengen.”

Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 november houden Mathias en Jasmine een feestelijk openingsweekend. “Op vrijdag laten we eerst alles op ons afkomen”, zegt Jasmine. “Zaterdag is proevertjesdag en is er onder meer fruitsap van Jucy en ijs van Surprice te proeven. Zondag geven we 400 gratis goodiebags weg, die gevuld worden door een groot deel van de plaatselijke handelaars van Langemark en een deel van onze eigen leveranciers.”

“We komen tijdens het openingsweekend ook naar buiten met twee nieuwe lokale broden die we ontwikkelden in samenwerking met graanhandel Dejonckheere in Bikschote en Molens T’Kindt uit Avelgem”, vult Mathias aan. “Het gaat om graan die geteeld is in Langemark, via Dejonckheere verhandeld wordt en voor ons gemalen wordt in de molen. Wij maken er desembrood mee, dat we vernoemden naar de Beeuwsaertmolen en de Steenakkermolen.”

Na de hectiek van het openingsweekend gaan Mathias en Jasmine op 17 november van start met een webshop. “Nu krijgen we bestellingen via allerlei kanalen: telefoon, Facebook, e-mail… We zullen dat centraliseren in één systeem, via een webshop dus”, besluit Mathias. (TOGH)