Bakkerij Paret sluit eind februari na 40 jaar de deuren in Roeselare

Eind deze maand sluit bakkerij Paret uit Roeselare definitief de deuren. Na veertig jaar hebben Danny Paret en Anne De Coninck (beiden 60) besloten dat het genoeg geweest is en gaat het bakkerskoppel met welverdiend pensioen. “We zijn dankbaar voor de afgelopen periode en kunnen met een goed gevoel stoppen”, klinkt het bij het koppel, dat wel nog steeds op zoek is naar een geschikte koper voor zowel de bakkerij als de bijhorende woonst.

Danny Paret en Anne De Coninck zijn al bijna hun hele leven lang verbonden aan bakkerij Paret. Het verhaal begon in 1984, toen nog op de Grote Markt van Roeselare. “Daar hebben we zes jaar een bakkerij uitgebaat”, opent Anne het gesprek. “In 1990 besloten we dan uiteindelijk om te verhuizen naar de Koning Albert I-laan en om dat pand te kopen. We konden er ook wonen dus dat was de ideale stap voor ons.”

40 jaar

Het bleek uiteindelijk ook de juiste keuze, want het koppel is hun tweede locatie altijd trouw gebleven. Tot eind deze maand. Want op donderdag 29 februari sluiten Danny en Anne definitief de deuren van hun bakkerij. Dan wacht hen na veertig jaar een welverdiend pensioen. “Het is mooi geweest”, klinkt het bij Danny. “Al is het wel zo dat ik er wat meer naar uitkijk dan mijn vrouw. Ik moet toegeven dat het voor mij fysiek zwaarder en zwaarder wordt, vooral dan met de nadruk op het nachtwerk en de vele uren die erbij gepaard gaan. Hoewel ik mijn werk altijd met veel plezier heb gedaan, denk ik niet dat ik het echt zal missen.”

Dat ligt bij Anne dan weer iets anders. “Pas op: ergens kijk ik er ook wel naar uit, hé. We hebben hier dan ook wel naartoe gewerkt, maar toch probeer ik het nog wat van me af te schuiven. Dat is misschien niet zo verstandig, maar het is bijna allemaal zo definitief. Ik tel de dagen dus zeker niet af. Al besef ik ook wel dat we niet eeuwig konden doorgaan. We zijn vooral dankbaar dat we met zo’n goed gevoel kunnen stoppen. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Al zal ik het sociaal contact met de klanten wel enorm missen. Dat wordt een aanpassing voor mij.”

“Wij zijn nog van een generatie die afmaakt waarmee ze begonnen zijn”

Maar aan alle mooie liedjes komt dus een einde. Het koppel blikt dan ook terug op veertig mooie jaren. “We hebben vooral een enorme evolutie meegemaakt doorheen de jaren en het assortiment is nu veel uitgebreider als je dat vergelijkt met vroeger. We kijken er wel heel positief op terug. Anders hadden we het ook niet zo lang volgehouden, denk ik. Eén keer hebben we wel getwijfeld om ermee te stoppen, toen onze oven het begaf. Maar al snel kwamen we bij de conclusie om door te doen. Achteraf bekeken hadden we wel nooit voor ogen om het zo’n lange periode te doen, maar wij zijn wel nog van een generatie die afmaakt waarmee ze begonnen zijn.”

De kust

Ondertussen staat de bakkerij al een tijdje te koop. “Aan kandidaten geen gebrek, maar het totaalplaatje moet kloppen. Het zijn geen eenvoudige tijden en dat maakt het er niet gemakkelijker op om alles rond te krijgen. Wie dus interesse heeft, mag zich altijd melden. Voor ons hoeft de nieuwe eigenaar ook zeker geen bakker te zijn, al zou dat natuurlijk wel het droomscenario zijn”, aldus Anne, die ook nog meegeeft dat ook het woongedeelte mee verkocht wordt. “Wij hebben hier altijd graag gewoond. Maar nadat mijn ouders gestorven zijn, hebben we mijn ouderlijk huis in Wenduine overgekocht. We hebben die woning volledig gerenoveerd en verhuizen definitief naar daar van zodra alles hier verkocht is. In tussentijd blijven we over en weer pendelen. Ik kijk er wel naar uit om terug te keren naar mijn roots. De kust geeft mezelf en mijn man ook altijd een beetje een vakantiegevoel.”

Vanaf vrijdag 1 maart lacht het koppel dus een nieuw leven toe, waarbij genieten van de vrije tijd en reizen centraal zal staan. “We zouden graag een camper kopen om door Europa te trekken. We houden allebei wel wat van avontuur en reizen heel graag. Zo’n rondtrek zien we dus wel zitten. Daarnaast hebben we ook twee kleinkinderen, dus daar zal ook wel veel aandacht naartoe gaan. Genoeg om naar uit te kijken dus”, besluiten Danny en Anne.