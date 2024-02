Bakkerij Jan en Tine sluit volgend jaar na 43 jaar: “Bakkersstiel zit in onze genen”

Bakkerij Jan en Tine in de Veldstraat is al vele jaren een huis van vertrouwen waar de klanten terecht kunnen voor heerlijk gebak, chocolade uit eigen atelier en lekker brood.

Jan Portier (63) en Tine Tanghe (62) runnen hun bloeiende zaak ondertussen al 42 jaar, maar enkele maanden geleden beslisten ze om uiterlijk in juni 2025 de deur van hun bakkerij definitief te sluiten. “Wellicht zal onze dochter Lieselot de zaak overnemen, maar er moet nog een en ander geregeld worden”, vertelt Tine enthousiast. “Ze wil op deze locatie een nieuwe zaak opstarten. Wat het wordt, is nog niet helemaal zeker. Een nieuwe bakkerij wordt het alvast niet. Misschien een tearoom of een broodjeszaak. Momenteel runt ze achter de bakkerij al een bedrijf in anti-allergene bakkerijproducten.”

80 uren per week

Jan en Tine hebben 42 jaar hard gewerkt, maar wanneer ze over een jaar de bakkerij sluiten, denken ze zeker nog niet aan stilzitten. “We voelen ons allebei nog topfit en ik zie het helemaal zitten om mee te helpen in de nieuwe zaak van onze dochter en haar vriend. Momenteel werken Jan en ikzelf bijna 80 uur per week. Dat tempo houden we geen tien jaar meer vol, maar rust roest en met deze gedachte in het achterhoofd zullen we ook na de sluiting van de winkel zeker niet stilzitten.”

Sportief

In meer dan vier decennia hebben Jan en Tine heel wat zien veranderen in en rond de bakkerij. “Onze winkel hebben we twee keer helemaal vernieuwd en we waren vele jaren slechts één dag per week dicht. Nu ervaren we twee sluitingsdagen als een luxe. We wonen ook al enkele jaren niet meer in de bakkerij en daardoor kan je ook gemakkelijker afstand nemen van de zaak. Op woensdag en donderdag gaan we altijd wandelen of fietsen. We zijn een sportief koppel en dat houdt ons jong.”

Op de vraag of ze het niet erg vond om altijd te werken of zon- en feestdagen antwoordt Tine categoriek. “Toen ik zeven jaar was, wist ik al dat ik bakkerin of juffrouw wou worden. De bakkersstiel zit in onze genen. De vader van Jan en mijn broer waren ook bakkers. Zowel Jan als ik werken al meer dan veertig jaar met heel veel liefde in de bakkerij en dat zullen we nog anderhalf jaar heel graag verder doen.”