Bakkerij De Nieuwplatse in Gits kan eindelijk heropenen na werken, Hooglede krijgt automatenshop

Laurence Meurillon (30) en Bram Verhille (35) van bakkerij De Nieuwplatse plannen een heropening van hun fijnbakkerij op 29 februari. De bakkerij was lange tijd gesloten omdat ze door wegenwerken maandenlang onbereikbaar was. “We zijn echt blij dat we weer open kunnen. We vinden persoonlijke bediening heel belangrijk.”

“Toen we het nieuws hoorden dat onze bakkerij een lange tijd onbereikbaar zou zijn, hebben we meteen nagedacht over een alternatief. We plaatsten automaten op de Marktplaats en we openden een pop-up in Hooglede. We merkten meteen dat de automaten in Gits een schot in de roos waren. We kunnen een lijst trekken van wanneer er zaken uitgehaald worden. We zien bijvoorbeeld dat er om twee uur ‘s nachts nog donuts worden gekocht. Op die manier bereiken we mensen die we anders niet zouden kunnen bedienen”, zeggen Laurence en Bram.

Naast de automaten nabij het marktplein openden Bram en Laurence een pop-up om tegemoet te komen aan de vraag naar een fysieke winkel.

“We merkten dat in Hooglede ook heel wat klanten onze producten kunnen smaken. Ondertussen hebben we de pop-up gesloten, maar zijn we volop bezig met een automatenshop in de voormalige praktijk van dokter Hoogmartens, naast De Post. Normaal gaan we daar ook open op 29 februari.”

Week lang tien procent

“Bij de opening van de automatenshop en de heropening van de winkel in Gits geven we een week lang tien procent korting op alle producten. We zijn echt blij dat onze fysieke winkel weer open kan gaan. Er is ons beloofd dat de wegenwerken afgerond zullen zijn, dus hopen we dat we opnieuw vlotter bereikbaar zullen zijn.”

Zolang de werken in het centrum van Gits aan de gang zijn, blijven de automaten staan.

“We hebben een tijdelijke toelating gekregen voor de automaten op de markt zolang de werken bezig zijn. Door het succes van die automaten zijn we beginnen nadenken hoe we dat in de toekomst kunnen aanpakken. In het pand van het voormalige KBC-kantoor zullen we tegen de zomer ook een automatenshop openen. Hetzelfde assortiment zal aangeboden worden, gaande van allerlei soorten brood, zachte pistolets, sandwiches, eierkoeken, pannenkoeken, quiches tot soep, chocolade, dessertkoekjes en zoveel meer. In het begin zal het natuurlijk moeilijk zijn om de hoeveelheden in te schatten, maar we werken altijd met dagverse producten. Om 6.30 uur worden de automaten gevuld met vers brood en ander lekkers.”

Kleine zelfstandige

“Sommige mensen vragen waarom we de pop-up in Hooglede niet behouden hebben, maar dat is voor ons quasi onmogelijk. Er kruipt veel tijd in het vervoeren van de producten van de ene locatie naar de andere. Daarnaast staan bij ons kwaliteit en klantgerichtheid voorop; vandaar de keuze voor een automatenshop in Hooglede. Twee zaken draaiende houden is niet evident als kleine zelfstandige. We hopen in ieder geval de klanten te kunnen bedienen via die automatenshops.”

Laurence en Bram zijn de inwoners van Hooglede dankbaar dat ze de pop-up heel vaak hebben bezocht.

“De pop-up was een voltreffer, en dus hopen we dat de automatenshop daar ook succes kent. In beide automatenshops is er zelfs plaats voor een lokale ondernemer om ook een automaat te vullen. In de bakkerij verkopen we sneetjes kaas en dat kun je ook in onze automaat vinden, maar hesp of andere vleeswaren verkopen we niet. Misschien een kans voor een lokale ondernemer die meer verkooppunten wenst.”

Zoals vroeger

Laurence en Bram willen nu vooral openen en de klanten bedienen zoals vroeger.

“In de toekomst willen we inspelen op de beleving van de klant in de winkel. We zijn beiden afkomstig van de Westhoek en zochten bewust naar een bakkerij in een dorp omdat we een persoonlijke bediening belangrijk vinden.”

“We willen graag afronden met het bedanken van onze klanten en ons fantastisch personeel. Mede door hen konden we het beste maken van de sluitingsperiode door de wegenwerken.” (EVG)