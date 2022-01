Bakker (met broodronde) Cuypers al aan vierde generatie toe: “We willen vooral kwaliteit van ons brood behouden”

Deze zomer gaat Marnix Cuypers (64) met pensioen en neemt met zoon Alexander (29) de vierde generatie het roer over in de bakkerij. Alexander drukt al langer mee zijn stempel op de zaak en opende zopas in de Gentsestraat 2 een automatenshop waar je ook het brood van Cuypers kan verkrijgen.

Bakkerij Cuypers is een naam als een klok in Izegem. Al sinds 1913 wordt in de Slabbaardstraat(-Zuid) brood gebakken op traditionele wijze. Smaken verschillen uiteraard, maar het brood van Cuypers wordt vaak bestempeld als ‘het beste van Izegem’. “Leuk om horen, maar dat zal ik niet zelf verklaren”, klinkt het bescheiden bij Marnix Cuypers. Feit is wel dat er al vier generaties lang dezelfde bakwijze wordt aangehouden. “Bij het bereidingsproces moet je alles zijn tijd geven. Wie te snel wil werken, zal dat ook aan het resultaat zien.”

Nieuwbouw na brand

Het was René Urbain Cuypers die de zaak net voor de Eerste Wereldoorlog oprichtte. “Ze zijn gestart in 1913. Mijn grootmoeder was Izegemse, mijn grootvader van Meulebeke. Ze hadden hier een stuk grond gekocht waarop ze bouwden. Maar al snel brak de oorlog uit, mijn grootvader is ook moeten gaan mee strijden”, vertelt Marnix Cuypers. Het was ook de tijd dat van de Rijksweg nog geen sprake was. “Ik heb die weten aanleggen”, zegt Marnix. “De opdeling in Slabbaardstraat-Noord en -Zuid is er toen ook pas gekomen. Nu hebben we huisnummer 17, vroeger was dat 135.”

Victor Cuypers, de vader van Marnix, nam als enige zoon de zaak van zijn ouders over. In 1990 stapten Marnix en zijn echtgenote Marianne Bouckaert definitief in de zaak. Maar het jaar ervoor had een woningbrand de zaak geteisterd. “Er was een schouwbrand bij de buren waardoor ook onze winkel schade had opgelopen. We hebben toen beslist om de winkel opnieuw te bouwen. De bakkerij, die al vernieuwd was, had geen schade opgelopen. Maar in die tijd hadden we dan een tijdelijke winkel in onze bakkerij van waaruit we verkochten.”

Bakkerij Cuypers is wellicht nu nog de enige bakker met een broodronde. “Dat zijn eigenlijk dubbele rondes”, weet Marnix. “Ik heb die destijds van mijn moeder overgenomen. Mijn vrouw deed die van mijn vader. En terwijl wij op de baan waren, stond ons ma nog in de winkel.”

Zondag gesloten

Anno 2022 heeft Bakkerij Cuypers nog een drukke broodronde. “Ik heb het deel van mijn moeder overgenomen, mijn pa doet nog zijn ronde”, doet Alexander uit de doeken. “We bestrijken daarmee een groot stuk van Izegem. Het is ook een intensieve bezigheid. Je moet niet enkel veel afstand afleggen, er komt ook heel wat administratie bij kijken.” Pa Marnix knikt: “Velen denken ook dat we louter een ouder publiek daarmee bedienen, maar dat klopt niet. Heel wat jonge gezinnen, waar ze vaak thuis ons brood aten, doen een beroep op ons. Veel van die mensen gaan ook met twee werken.”

Bakkerij Cuypers is in Izegem nog uniek met de broodronde en van oudsher legt men zich ook toe op brood. “Wij doen geen patisserie. We specialiseren ons in broodwaren en wat gebak. Omdat we geen patisserie zijn, kunnen we ook sluiten op zondag. Alle andere dagen zijn we open van 6.30 tot 19 uur. Mijn ouders en ik runnen samen met nog een vaste bakker en een winkelbediende de zaak. Het aantal broden dat we dagelijks nodig hebben inschatten is niet altijd even simpel, dat varieert van 700 tot 1.000. Diegene die je op je broodronde moet leveren, dat aantal ken je. Maar in de winkel schommelt dat soms. Het gebeurt vaker dan je denkt dat hier iemand vijf broden meedoet”, weet Alexander. Marnix: “En het gebeurt dat mensen uit Limburg, die hier op familiebezoek zijn, om klaaskoeken komen. Nog een specialiteit van ons. Ze doen dan zeven kilogram mee om daar te verdelen onder hun familie. Want klaaskoeken zoals wij die maken, dat kennen ze niet in Limburg.”

Doordachte keuze

Het aantal warme bakkers daalt zienderogen, maar bij de familie Cuypers staat straks toch de vierde generatie aan het roer. “Het doet deugd dat we een opvolger hebben”, zegt Marnix. “De oudste zoon Laurenz (30) zocht het in het sanitair, Alexander werkt hier nu al enkele jaren mee.”

Alexander: “Ik heb daar goed over nagedacht. Ik woon hier al mijn hele leven, ik weet dus wel dat het hard werken is. Maar uiteindelijk heb ik de stap gezet en ik amuseer me. Toen ik afstudeerde, heb ik eerst nog een jaar bij Vermauts Boerenbrood gewerkt en daarna kwam ik naar hier. En nu kan ik de zaak ook overnemen.”

Marnix: “Ik word straks 65 jaar en ga officieel met pensioen. Maar ik zal hier wel nog een handje blijven toesteken. We moeten wel nog eens allemaal uitdokteren wat ik precies nog mag doen. Mijn vrouw en ik gaan wat verderop wonen, in het huis waar vroeger mijn ouders zijn gaan wonen. Ze zijn beiden overleden en werden allebei 91 jaar. Alexander blijft hier dus wonen, hij heeft enkel nog een vrouw nodig”, knipoogt papa Cuypers.

Automatenshop

Maar ondertussen drukt Alexander al duchtig mee zijn stempel op de zaak. Zopas opende hij een automatenshop in de Gentsestraat 2, waar Jan Balcaen vroeger zijn raamprofielen aan de man bracht. “De shop is ondertussen open, ook de mensen uit het centrum kunnen straks 24/24 daar ons brood en onze koffiekoeken aankopen. We bieden er ook wat snoep en drank aan.”

Bewoners uit het centrum vinden al vlot de weg naar de automatenshop in de Gentsestraat 2. © gf

Ook WhasH@p in Emelgem is een verkooppunt van het brood van Cuypers, net als de automaten aan café Den Ondank (Lendeleedsestraat), brandstoffen Toon (Roeselaarsestraat) en apotheek Vannieuwenhuyse (Meensesteenweg). “Die automaten moeten ook allemaal beleverd worden. Samen met onze broodronde hebben we dus werk zat.”