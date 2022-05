Badkamerspecialist X²O strijkt neer op site gesloopte feestzaal Groeneveld in Oostende

Op de plaats aan de Torhoutsesteenweg waar de voormalige feestzaal Groeneveld is afgebroken, komt eind dit jaar een nieuwe vestiging van badkamerzaak X²O. Het wordt de vijfde vestiging van X²O in West-Vlaanderen en er zullen vijf tot acht mensen werken.

De site van de voormalige feestzaal Groeneveld is nu eigendom van Groep Linden, bekend van de Peugeot- en Citroëngarage aan de Torhoutsesteenweg. Groeneveld wordt nu afgebroken en de nieuwe winkelruimte van om en bij de 1.700 m² in twee verdiepingen die er in de plaats komt, zal worden ingenomen door badkamerzaak X²O. “Aan de kust hebben wij momenteel enkel een vestiging in Blankenberge”, vertelt marketing director Anja Vandendriessche van X²O. “Oostende vinden we een heel interessante locatie met een groot potentieel. De Torhoutsesteenweg is een commerciële aantrekkingspool, waar ook veel andere grote retailers gevestigd zijn. Ook wij hebben daar onze plaats bij.”

Vijfde in West-Vlaanderen

“De nieuwe vestiging in Oostende past in een expansieverhaal van onze groep. Vorig jaar kwamen er al 13 showrooms bij in België en Nederland en ook dit jaar openen we in beide landen bijna elke maand een nieuwe vestiging. Binnenkort openen we er eentje in Lommel en daarna zal Oostende de eerstvolgende zijn in België”, aldus Anja. “Oostende wordt onze 47ste vestiging in België en Nederland en onze vijfde in West-Vlaanderen, na Brugge, Roeselare, Kuurne en Blankenberge.”

“Bij ons vind je alles voor de badkamer wat voor de muur zit. Onze showrooms zien er overal hetzelfde uit. Ook in Oostende zullen een 70-tal badkamers worden opgesteld, wat de klanten heel veel inspiratie zal geven. We mikken niet alleen op doe-het-zelvers, maar ook op mensen die hun badkamer laten plaatsen door een installateur. Er zullen vijf tot acht mensen aan de slag kunnen.”