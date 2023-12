Awards gaan op zoek naar de ‘Sterre van Roeselare’, Patrick Lefevere wordt gehuldigd voor zijn carrière

Tijdens de 27ste editie van de Roeselare Awards worden er niet alleen heel wat awards uitgereikt. Dit jaar is er ook plaats voor lokaal talent, de ‘STERRE#VANRSL’. Patrick Lefevere wordt dan weer gehuldigd voor zijn hele carrière met de Life Time Achievement Award.

De Roeselare Awards vinden op zaterdag 27 januari 2024 plaats in het Fabriekspand. “Klein en bescheiden gestart is de uitreiking van deze stadsawards uitgegroeid tot het feest van onze stad waar het beste van Roeselare in volle spotlights staat. De uitgave van vorig jaar was met 850 aanwezigen opnieuw een voltreffer. Ook dit jaar gaat de verkoop vlot”, horen we van voorzitter Kirs Declercq. “De Awards hebben als doel om de zelfstandigen, bedrijven, enz. te stimuleren om Roeselare als stad in zijn geheel meer naar buiten te brengen. Een uniek concept in Vlaanderen waar middenstanders, bedrijven en vrije beroepen op één feest worden samengevracht.”

Dit jaar zijn er negen categorieën. De tien namen voor Persoonlijkheid van het Jaar zijn al bekend, die stemming loopt nog tot 31 december. Voor de andere awards kennen we de genomineerden. We zetten ze even op een rij. Voor beleving gaat het om K-Trolle, I-Cor, Samyn Wonen, Mamado, Pluk en Verfaillie Interieur. Voor communicatie hebben we volgende genomineerden: Hexagon, REO Veiling, Visix, Parsidance en Be Matrix. Bij nieuwbouw noteren we Domus Nostra (ACV), Site Bel Ford, Joye T’Rec, Quaestor en Vintecc. Bij Renovatie mogen Gastro Henri, I-Cor, Amorie, Forme Health Hub, Schoenen Etiennen en Optiekpunt hopen. Bij Bedrijf van het jaar gaat het om Mulder Natural Foods, Prosafco, Willaert Boomkwekerij, Marker en Dumoulin Bricks. Deze vijf handelaars maken kans op de titel ‘Handelaar van het jaar’: Movan Accountancy, Optiekpunt, Corylie, Geldhof en I-Cor. Tot slot hebben we ook nog de beste starter, daarbij Boardplus, Loxxer, Eggermont Dieter, Landmeetbureau Juust en Corepunt.

Eerbetoon

Deze editie ook een Life Time Achievement Award. Die gaat naar Patrick Lfevere. Als voormalig professioneel wielrenner behaalde hij bescheiden successen voordat hij zijn roeping vond als teammanager. Op zijn palmares als teammanager staan onder meer acht wereldtitels op de web, 30 klassiekers en 76 ritten in de Tour.

Naast de awards is er natuurlijk vooral ook veel ruimte voor feest met optredens van onder meer Hot Lips, Induce, The Juliets en een afterparty verzorgd door dj Bobalicious. “De meeste van deze namen hebben een link met onze stad”, horen we van bezieler Serge Gobin. “Vorig jaar hadden we met Majé een heuse ontdekking. En omdat we ervan overtuigd zijn dat er in Roeselare nog heel wat onontdekt talent is, willen we hen een podium geven. We gaan op zoek naar de ‘Sterre van Roeselare’. Je kan zingen, hebt een special act of bent een humorist of iets speciaal en we kennen je neit of we weten niet dat je van Roeselare bent. Dan krijg je mogelijk je kans om een goeie tien minuten je ding te doen voor een publiek van meer dan 800 personen.”

Mailen kan naar sergegobin@icloud.com. Laat weten wie je bent en toon je talent.

De presentatie is in handen van Serge Gobin en Ine Beyen.