Automobiellandschap in Brugge wordt op 1 januari fiks dooreen geschud

Op 1 januari 2022 verandert de automobielsector in Brugge grondig. De fusie van autofabrikanten FCA en PSA tot de groep Stellantis, die veertien automerken beheert, schudt het garagelandschap door elkaar. Groep Linden verdwijnt uit Brugge. Tesla wil op die site een showroom openen. De Stad Brugge wil tegen 2025 200 extra laadpalen installeren.

In het kader van de ingrijpende veranderingen in de automobielsector wil DS Automobiles Belux zijn netwerk van verkoop- en servicepunten reorganiseren en geografisch beter spreiden. Daarom wil Groep Linden zich met de merken Citroën, Peugeot, Fiat en Jeep op de regio Oostende concentreren en verhuist ze haar Citroën-activiteiten en medewerkers van de huidige site in Brugge naar Oostende. Garage Scheerens heeft er zich toe verbonden DS, Citroën en Peugeot te vertegenwoordigen in de regio Brugge.

Tesla

Deze brief kregen de Brugse klanten van Groep Linden recent in hun brievenbus. Op 1 januari 2022 wordt de Citroën en DS Garage in de Pathoekeweg in Brugge gesloten. Naar verluidt wil het merk Tesla op die plek een showroom voor haar elektrische wagens inrichten.

Hoe dan ook, de oprichting van de groep Stellantis bijna een jaar geleden, in januari 2021, hertekent dezer dagen grondig het Brugs garagelandschap. Deze Franse, Italiaanse en Amerikaanse autofabrikant groepeert veertien automerken: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM en Vauxhall.

“Iedereen die iets te maken heeft met die merken, heeft zijn opzeg gekregen. Alle contracten lopen nog tot mei 2023. Maar omdat onze overburen, de groep Linden, beslist hebben om al op 1 januari 2022 de stekker uit hun Brugse vestiging te trekken, zijn we sneller in actie getreden. We zijn erin geslaagd om de licentie van Stellantis voor de Brugse regio binnen te rijven”, vertelt Dominiek Scheerens van garage Scheerens in de Pathoekeweg.

Derde generatie

Samen met haar man Tom Detavernier vormt ze de derde generatie bij garage Scheerens. “Mijn grootvader Gerard Scheerens is in 1947 met het merk Skoda begonnen, mijn vader Carlos Scheerens werd in 1981 Peugeot-dealer. Nu krijgen we er nog twee merken bij”, zegt de zaakvoerder. “Stellantis streeft naar multimerk concessiehouders. De nieuwe groep becijferde dat er teveel garages waren en opteert voor een grondige sanering. Ik schat dat bijna de helft van de concessies verdwijnen in ons land. Elke concessie moet heronderhandeld worden.”

Colijn Verkempinck, marketing verantwoordelijke bij Groep Linden, bevestigt het nieuws: “Garage Scheerens wordt voor de regio Brugge de enige officiële dealer van DS, Citroën en Peugeot. Groep Linden richt zich voortaan op Oostende. De filosofie van Stellantis is om meerdere merken aan te bieden vanop één site. Zo worden de kosten efficiënter beheerd. Die beslissing is mee ingegeven door de opkomst van de elektrische wagens, die minder onderhoud vergen.”

Elektrisch

Dominiek Scheerens beaamt die visie: “Los van de bedrijfsvoertuigen, die om fiscale redenen elektrisch worden, stel ik vast dat één op vijf klanten nu al kiest voor een elektrische auto. Die kosten 8000 à 9000 euro meer dan een voertuig met een verbrandingsmotor, maar op vijf jaar heb je als eigenaar die som terugverdiend. Je moet geen taks betalen op elektrische voertuigen, ze vergen minder onderhoud en je moet geen benzine of diesel tanken.”

“Die oefening hebben veel mensen nog niet gemaakt. En ik verwacht dat elektrische auto’s binnenkort goedkoper zullen worden, aangezien de autofabrikanten vanaf 2030 geen thermische motors meer mogen vervaardigen. Er zijn momenteel wel nog te weinig oplaadpalen in Brugge. Gelukkig is klimaatschepen Minou Esquenet van plan om een tandje bij te steken…”

Pop-up

Bij Groep Linden verhuizen de meeste Brugse medewerkers naar Oostende, garage Scheerens maakt zich sterk dat ze op middellange termijn vijf extra personeelsleden zal aanwerven. “We voorzien tijdelijk een pop-up showroom voor de twee merken die we erbij krijgen. We zullen binnenkort onze garage uitbreiden, zodat onze drie merken mooi, in compartimenten, zullen kunnen tentoongesteld worden”, aldus Dominiek Scheerens.

De groep Stellantis heeft nog twee andere concessionarissen in Brugge, die momenteel met de invoerder aan het onderhandelen zijn over hun toekomst: garage Deboo (Fiat, Jeep en Alfa Romeo) langs de Oostendse Steenweg en garage Decaigny-Degroote (Opel) in de Pathoekeweg. Eén van beiden zal tegen mei 2023 vermoedelijk geen concessionaris meer zijn voor de merken van Stellantis.

Patrick Deboo stelt: “We wachten af, mei 2023 ligt nog een eind van ons af.” Joost Degroote, wiens garage ook vestigingen heeft in Tielt, Jabbeke en Izegem, zegt: “Er is nog geen beslissing gevallen.”

Elektrische wagens

De vermoedelijke komst van Tesla naar Brugge, op de site van de groep Linden, zal de verkoop van elektrische wagens een boost geven. Maar hoe zit het met het aantal oplaadpalen in Brugge? Klimaatschepen Minou Esquenet: “Op vandaag zijn er 140 bovengrondse publieke laadpunten in Brugge. Het gaat om 70 laadpalen. Daarnaast beschikken we over meer dan 60 laadpunten (30 palen) in onze parkings. Elektrisch laden zit in Brugge in de lift. Het gebruik van de publieke laadpunten is het afgelopen jaar spectaculair gestegen.”

“Laadinfrastructuur is een grote uitdaging in een stad waar weinig mensen over een eigen oprit/garage beschikken. Ook het historische elektriciteitsnet helpt niet. We vinden het belangrijk dat iedereen kan laden op wandelafstand van de woning. Eigenaars van een volledig elektrische wagen kunnen een nieuw publiek laadpunt aanvragen wanneer er nog geen laadpunt in de buurt van hun huis is.”

Exponentieel uitbreiden

“De Stad heeft de ambitie om de komende jaren het aantal laadpalen in Brugge exponentieel uit te breiden. Enkele weken geleden werd een studie afgerond om de verwachte laadnood van 2025 in kaart te brengen. Onze dienst Mobiliteit is druk in de weer om volgend jaar al voldoende publieke laadinfrastructuur te voorzien voor de geprojecteerde nood van eind 2025. In de parkings worden er de komende jaren meer dan 400 extra laadpunten (200 palen) geïnstalleerd.”

“Ten slotte tonen ook de bedrijven een grote bereidheid om de elektrificatie te versnellen. Via het BR-EV-READY project van onze partner Brugge Geeft Energie worden er volgend jaar 91 AC laders en 23 DC laders geplaatst op Brugse bedrijventerreinen. Deze laders zullen ook (deels) opengesteld worden voor het grote publiek. We kunnen dus zeker zeggen dat laadinfrastructuur in Brugge een hefboom en geen belemmering wordt voor de elektrificatie van het wagenpark van de Bruggelingen”, aldus Minou Esquenet.