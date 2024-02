Atelier De Paepe: nieuwe naam, nieuwe locatie: “Maar verse vis blijft centraal staan”

Vishandel De Paepe gaat vanaf nu door het leven als Atelier De Paepe. De zaak is in Knokke-Heist alom bekend en opende vrijdag de deuren in hun nieuw pand in de kleine Heldentoren. Een nieuwe start dus voor Kristoffel Denon (41) en Anneke Van Troyen (42). “Ons aanbod is uitgebreid met vlees- en vegetarische gerechten. Maar aan de succesformule van verse vis raken we zeker niet”, zegt Kristoffel.

Wie in Knokke-Heist de naam ‘De Paepe’ uitspreekt, denkt automatisch aan vis. Logisch, als je weet dat vishandel De Paepe al sinds 1928 bestaat. Met Kristoffel Denon en Anneke Van Troyen is de zaak al aan de vijfde generatie toe. Nadat het koppel in 2009 zijn intrek nam in een huurpand in de Knokkestraat, verhuisden ze richting een pand in de kleine Heldentoren – nog geen steenworp verderop.

“We wilden investeren en omdat het huurcontract van het vorige pand stilaan afliep, besloten we dit pand aan te kopen”, zegt Kristoffel. “We zijn op een leeftijd gekomen dat dit hét moment was om die aankoop te doen. In een ideale wereld was de verhuizing al vroeger gebeurd, maar zoals dat vaak is, liepen de werken wat vertraging op.” Maar kijk, vrijdag opende de zaak toch officieel de deuren. Al is er voor de vaste klanten wel het een en ander veranderd. De grootste aanpassing, behalve het frisse en moderne interieur? De naam. Vishandel De Paepe is vanaf nu Atelier De Paepe. “Simpelweg omdat ons aanbod is uitgebreid”, legt het koppel uit. “We bieden nu ook vleesgerechten en vegetarische opties aan. De vraag daarnaar was er ook. Al blijft verse vis natuurlijk wel centraal staan. Even werd het idee geopperd om een volledig nieuwe naam te kiezen, maar uiteindelijk beslisten we snel omdat niet te doen. De Paepe is in de regio een naam als een klok. Dan moet je dat niet wegsmijten.” (MM)

De winkel is elke dag geopend van 9.30 tot 18 uur. De vaste sluitingsdag is maandag.