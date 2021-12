‘At Your Service’ viert uitgebreid 15-jarig bestaan

‘At Your Service dienstencheques’ bestaat dit jaar 15 jaar en wil deze gebeurtenis vieren met zijn klanten en personeel. Zaakvoerders moeder en dochter Marie-Anne en Nathalie vertellen ons hoe de zaak gegroeid is en lichten al een tipje van de sluier op over de geplande viering.

“Ik ben in 1995 gestart met videotheek ‘t Videohuis op het Broeders Maristenplein. Begin de jaren 2000 merkte ik dat de video meer een meer verdrongen werd door de digitale media, waardoor ik er in 2006 mee gestopt ben”, vertelt Marie-Anne Demunck. “Ik moest toen wel op zoek naar een nieuwe business. Aangezien ik naast de videotheek al retouches deed, besloot ik om een strijkdienst, gecombineerd met retouches, op te starten onder de naam At Your Service. Al snel kreeg ik de vraag of ik ook huishoudhulp kon voorzien en heb ik daarop ingespeeld. Na één jaar had ik vijf mensen in dienst. De zaken liepen goed, zo goed zelfs dat er in 2007 een bijkantoor in Oostrozebeke werd opgericht. Dat werd en wordt nog steeds gerund door Sandy, een familielid van ons.”

10-jarig bestaan

“Toen ik in 2008 afstudeerde, ben ik meteen in de zaak gerold”, gaat dochter Nathalie Verbrugge verder. “We hadden toen al 12 mensen in dienst en het werd te veel voor mijn moeder alleen. Aanvankelijk werkten we in de winkelindeling van de videotheek, maar dat was niet ideaal, dus hebben we op veertien dagen tijd de volledige winkel verbouwd. De zaken bleven goed gaan en in 2016 konden we uitgebreid ons 10-jarig bestaan vieren. We hebben ons personeel toen ook getrakteerd op een dagje Bellewaerde, met alles erop en eraan. We telden op dat moment 60 personeelsleden, en dat aantal is nagenoeg hetzelfde gebleven. 2017 was voor ons een belangrijk jaar, want toen besloten we om met de hele familie een groot project op te starten met de nieuwbouw in de Tieltstraat waar, naast onze zaak, ook de kinderopvang Drommels en babywellness Babiekoezie van mijn zus Eliene gevestigd zijn. De nieuwe locatie werd in september vorig jaar in gebruik genomen.”

Jubileumviering

“We waren van plan om de verhuis naar de nieuwe locatie te vieren, maar corona stak hier een stokje voor”, vertelt Nathalie. “Aangezien we dit jaar vijftien jaar bestaan, besloten we om onze klanten en ons personeel op een fatsoenlijke manier te bedanken. In december zullen we al onze klanten een geschenkje geven, samen met een plooikaart waarop de levensloop van onze zaak te zien is. Ons personeel willen we bedanken met een verrassingsuitstap in januari. Daar kunnen we helaas nog niets meer over vertellen. We beseffen maar al te goed dat het dankzij de inzet en de gedrevenheid van ons personeel is dat wij ons familiebedrijf hebben kunnen uitbouwen tot wat het vandaag is.”

Maatschappelijke functie

Als dienstenchequebedrijf hebben we een zekere maatschappelijke functie door mensen een kans te bieden die misschien anders op de arbeidsmarkt moeilijker aan de bak zouden komen. We vinden het tegen die achtergrond zeer belangrijk om ons personeel goed te leren kennen en daarom organiseren we de meeste van onze opleidingen zelf. Dat is de enige manier om je personeel te analyseren en waar nodig te ondersteunen of bepaalde attitudes aan te leren. Doordat we onze mensen zo goed kennen, kunnen we ook streven naar een zo perfect mogelijke match met de klanten, zodat zowel de werknemer als de klant op een aangename manier kunnen samenwerken en problemen zoveel mogelijk kunnen vermeden worden”, besluit Nathalie. (JG)