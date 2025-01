Astrid (29) verhuist met kledingzaak Pastell naar overkant van Ooststraat: “Ik heb nu mijn droompand gevonden”

Zes jaar geleden startte Astrid Debou (29) met een pop-up langs de Ooststraat in Roeselare. Inmiddels is Pastell uitgegroeid tot een vaste waarde. Deze zomer verhuist de winkel naar de overkant van de straat, waar Pastell vanaf midden augustus het pand van interieurzaak 101 Interiors zal inpalmen. “Wat impulsief begon, kan ik straks voortzetten in het pand waarvan ik droomde.”

De uit Izegem afkomstige Astrid Debou is van jongs af aan gepassioneerd door mode. “Ik startte eigenlijk met een webshop. Vriendinnen en familie kwamen toen nog thuis langs op zoek naar hun favoriete kledij”, weet Astrid nog. Via het initiatief ‘Roeselare Bloeit’ kreeg ze de kans om een pop-up op te starten langs de Ooststraat in hartje Roeselare. “Ik studeerde toen nog toegepaste psychologie. Het was de bedoeling om mijn studies te combineren met als het ware een vakantiejob in mijn eigen pop-up.”

Goeie band met klanten

Astrid studeerde succesvol af, maar ook de winkel bleef bestaan. Pastell groeide de voorbije zes jaar uit tot een vaste waarde langs de Ooststraat. “We hebben een heel trouw cliënteel, maar ook nieuwe klanten komen er steeds bij. Ik amuseer me hier echt en de band met de omliggende handelaars is goed.”

“Ik merk dat het me nu wat aan ruimte ontbreekt om alles uit te werken zoals ik het wil”

Astrid palmde aanvankelijk een deel van haar pand in, later kwam daar de volledige winkel bij. “Ik merk dat het me nu wat aan ruimte ontbreekt om alles uit te werken zoals ik het wil. Toen ik samen met mijn vriend op het terras zat van de Koornbloem, keken we naar het pand waar nu interieurzaak 101 Interiors zit. Ik droom al lang van het prachtige, ruime winkelpand.”

Toen duidelijk werd dat zaakvoerster Nele Devos er binnenkort stopt, hapte Astrid onmiddellijk toe. “Eind juni sluit ik mijn huidige winkel. Daarna steek ik de straat over om hopelijk midden augustus de deuren van de nieuwe winkel te openen. Wat impulsief begon, kan ik straks voortzetten in het pand waarvan ik droomde.”

Meer beleving

Het nieuwe pand geeft Astrid ook de ruimte om nieuwe concepten uit te werken. “Ik blijf me vooral toespitsen op betaalbare, kwaliteitsvolle dameskledij. Daarvoor werk ik nauw samen met bijvoorbeeld het merk YAYA. Mijn toekomstige locatie geeft me ook de kans om extra in te zetten op beleving. Hoewel de focus ligt op kleding, wil ik straks ook toffe geschenkjes zoals zeepjes en kaarsjes verkopen. Pastell wordt nog meer een lifestylewinkel.”