Ardooisesteenweg leeft op met nieuwe handelszaken en koekenverkoop

Amper vier maanden na de inhuldiging van de vernieuwde straat, leeft de Ardooisesteenweg helemaal op. Verschillende nieuwe handelszaken openen hun deuren en onder de noemer de ‘Warmste Steenweg’ organiseren de handelaars een koekenverkoop voor het goede doel.

De laatste weken van het jaar spreken we niet langer over de Ardooisesteenweg, maar van de ‘Warmste Steenweg’. Verschillende handelaars bundelen de krachten en verkopen koeken voor het goede doel. “Al vele jaren organiseren we op oudejaarsavond in Ten Elsberge een feest voor mensen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben”, vertelt Jos Muylle, bezieler van NieuwjaarsActieRoeselare (NAR). “We werken hiervoor nauw samen met het Welzijnshuis en andere sociale diensten.”

Destrooper-koeken voor het goede doel

“Meer dan 25 vrijwilligers zetten zich op 31 december belangeloos in om 140 gasten een fantastische avond te bezorgen. Naast een heerlijke feestmaaltijd voorzien we ook dans en kinderanimatie.” Maar zo’n mooi initiatief kost geld. De handelaars van de Ardooisesteenweg sloegen de handen in elkaar en dopen hun straat de komende weken dan ook om tot de ‘Warmste steenweg’. Filip Sobry: “De handelaars in onze straat verkopen tot eind dit jaar koeken van Jules Destrooper. De opbrengst schenken we aan NieuwjaarsActieRoeselare (NAR), want iedereen verdient een mooi eindejaarsfeest.” Heb je nog geen doos ‘lukken’ ingeslagen voor Nieuwjaar, rep je dan naar één van de deelnemende handelaars in de Ardooisesteenweg!

Nieuwe handelszaken

De Ardooisesteenweg is niet alleen de ‘Warmste Steenweg’, ze is ook een vernieuwde steenweg! “De herinrichting van de straat gaf de buurt een positieve impuls en dat werkt als een hefboom voor privé-investeringen”, weet Jean-Marie Claeren. Jean-Marie opende in oktober Hypo Expert, een nieuwe afdeling voor hypothecaire en persoonlijke kredieten en op 1 november startte de gekende Turkse bakker Bedran Canoglu met zijn gloednieuwe pasta- pizza- en grill restaurant ‘Golden Corner’. Het pand, dat bij elke Roeselaarse sportliefhebber gekend is als het vroegere ‘Fred Sport’, werd in een nieuw jasje gestoken wat ook de Ardooisesteenweg een frisse look geeft.

Op 27 december opent ‘Indian Tasty Food’ de deuren. Dit nieuwe Indische restaurant op de hoek met de Nijverheidsstraat wordt uitgebaat door Palwinder, zijn vrouw en dochter Manpreet. “We zullen uiteraard de typische Indische gerechten aanbieden, maar je kan bij ons ook terecht voor enkele Chinese gerechten, pizza, pitta en dürum”, weet Manpreet.

Batjes 2023

Maar ‘De andere Steenweg’, een groep van lokale bewoners en handelaars, blijft nieuwe plannen smeden. “Tijdens de batjes van 2023 willen we onze straat omtoveren tot een heuse ‘food village’”, vertelt Jean-Marie Claeren. “Met de vele horecazaken, zowel de gevestigde waarden als de nieuwkomers, willen we de de straat omtoveren tot een festijn van geuren en smaken. De Ardooisesteenweg is dé smaakmaker van Roeselare.”