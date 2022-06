Ardooisesteenweg in Roeselare is nu echt Andere Steenweg, bewoners tonen zich tevreden

Hoewel de werken in de Ardooisesteenweg pas binnen een viertal weken afgerond worden, halen winkeliers en bewoners nu al opgelucht adem. De vernieuwde straat ademt rust uit en geeft hoop op een bloeiende toekomst.

De Ardooisesteenweg stond jarenlang bekend als een drukke en gevaarlijke invalsweg, maar daar komt binnenkort verandering in. “Het is één van de eerste invalswegen in Vlaanderen die omgevormd wordt tot fietsstraat”, vertelt Jean-Marie Claeren van verzekeringskantoor DVV en woordvoerder van De Andere Steenweg, een vereniging van bewoners en handelaars. “Het Roeselaarse stadsbestuur heeft geluisterd naar onze verzuchtingen en maakte de gedurfde keuze om van een drukke invalsweg waar koning auto regeerde een fietsstraat te maken.” Maar ook de aannemer verdient een pluim. “De werken verliepen vlot en in goed overleg met de omwonenden.”

Bloeiende toekomst

Auto’s mogen voortaan enkel richting station rijden, terwijl fietsers in beide richtingen het tempo bepalen. Daardoor ontstond ruimte voor bredere voetpaden en enkele strategische parkeerplaatsen. “Dat biedt kansen om eindelijk eens een terrasje buiten te zetten, maar deze investering is nog maar het begin van de opwaardering van deze buurt”, weet Jean-Marie. “Zo zal de Turkse bakker op de hoek met het Stationsplein binnenkort zijn gevel vernieuwen en er zitten nog enkele andere projecten in de pijplijn.” Fatima El Ebadi woont in de Ardooisesteenweg en baat er ANWR Supermarkt uit: “Ik woon al 16 jaar in deze straat en het was hier altijd heel druk en gevaarlijk. Nu pas kunnen we écht genieten van deze plek. De vernieuwde straat is rustig, oogt mooi en het is nu tenminste veilig om de straat over te steken.”

Eerste keer in 90 jaar geen Batjes

De toekomst oogt mooi voor de Ardooisesteenweg, maar de Batjes van 2022 komen helaas nog te vroeg. “Het is de eerste keer in 90 jaar dat de Ardooisesteenweg niet deelneemt aan de batjes. “De onzekerheid was te groot en de tijd te kort om een mooi programma uit te werken”, vertelt Jean-Marie, “maar hier en daar zijn wel losse initiatieven.” Zo kan je bij ‘t Kaashoeveke plaatsnemen op een gezellig terrasje en ook bij Fonduehuis La Paix kan je terecht voor een hapje en een drankje. “Maar wees gerust, in 2023 staan we er opnieuw!”, verzekert Jean-Marie ons. “Volgend jaar is het alles erop en eraan wordt ‘De Andere Steenweg’ the place to be.”