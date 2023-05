Ardooie viert tiende verjaardag van wekelijkse markt

Op zondag 7 mei wordt in Ardooie de tiende verjaardag gevierd van de wekelijkse markt. Sinds de start ervan is Donald Debel hier marktchampetter, de enige in zijn soort in Vlaanderen. Hij leidt het hele marktgebeuren in goede banen.

“Elke zondag moet ik rond 6 uur present zijn, ‘s winters en ‘s zomers. Want dan komen de eerste marktkramers toe en zijn er wat klusjes te klaren”, opent Donald Debel. “Zo gebeurt het wel eens dat een auto geparkeerd staat op het Polenplein. Meestal ken ik de eigenaar en bel ik deze dan uit zijn bed.”

“Ik plaats ook de omleidingsborden. Voorts zorg ik ervoor dat de marktkramers elektriciteit hebben. De vaste marktkramers, en dat zijn er een tiental, kennen hun plaats. De ambulante marktkramers vragen wat meer werk. Met hen moet ik nog wat administratie afhandelen.”

Een verkoper per product

“In de beginjaren dachten sommige marktkramers dat ze hier te pas en ten onpas mochten komen. Maar ik waak erover dat er per product maar één verkoper kan plaatsnemen. En met het wettelijke gezag van de marktchampetter valt niet te lachen”, knipoogt Donald.

In al die jaren heeft Donald verschillende marktkramers zien komen en gaan. Het kippenkraam en het fruitkraam zijn er al bij van de eerste marktdag. Zijn mooiste herinnering is trouwens die eerste marktdag. “Het was fijn vast te stellen dat het marktgebeuren zowel de verkopers als de vele bezoekers goed werd onthaald. Maar elke zondag zie ik hier gelukkige mensen die de markt ervaren als een gezellig samenzijn.”

Als er eens een marktkramer wegvalt, zorgt Donald ervoor dat hij vervangen wordt. “Dan is het wel wat rondbellen. Het is niet evident op zondagvoormiddag marktkramers te vinden.”

Tiende verjaardag

Deze tiende verjaardag zal een specialleke worden. Er is om 11 uur de trekking van de prijzen van de maand van de markt met een weekend als hoofdprijs. “De burgemeester beloofde me ook royaal bierbonnetjes uit te delen.”

“In het naburige Hofland is er een gratis ontbijt voor negentig nieuwe inwoners die in het laatste jaar hier zijn komen wonen. In de hoop dat ze van deze gelegenheid gebruik maken om even de markt te leren kennen”, besluit marktchampetter Donald Debel.