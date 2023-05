Appartement aan de kust wordt goedkoper: “Rush op vastgoed is voorbij”

Een appartement op de zeedijk is vorig jaar vijf procent goedkoper geworden. Dat blijkt uit de Kustbarometer van FedNot, de federatie van het notariaat. “De rush op vastgoed aan de kust is voorbij”, zegt notaris Bart Van Opstal.

Na de bijzondere drukte in corona-tijden koelt de vastgoedmarkt duidelijk af. Die trend was al te merken op de algemene markt, maar is nu ook concreet te zien in de cijfers over vastgoed aan de kust. Uit de Kustbarometer van Fednot, de federatie van het notariaat, blijkt dat er in 2022 maar liefst 14,3 procent minder vastgoedtransacties waren dan in 2021. Het jaar daarvoor werd er nog een stijging van 15,8 procent opgetekend.

Corona

“Na bijzonder drukke jaren met veel transacties en prijsstijgingen ligt de rush op vastgoed aan de kust voorlopig achter ons. Corona zorgde voor een enorme piek op de markt, maar dat effect speelde niet langer in 2022. De afkoeling zet zich trouwens ook in 2023 door. In de eerste maanden van dit jaar waren er opnieuw veertien procent minder transacties in vergelijking met dezelfde periode in 2022”, zegt notaris Bart Van Opstal. Vooral oudere appartementen die niet recent gerenoveerd werden, liggen minder goed in de markt.

Knokke duurst

Alleen in Westende werd er nog een groei opgetekend in het aantal transacties. Vooral in Nieuwpoort, Zeebrugge, Koksijde en Knokke daalde de verkoop. “De terugval in Koksijde en Knokke kwam er na felle prijsstijgingen in 2021”, zegt Van Opstal. Een gemiddeld appartement aan de kust kostte in 2022 295.124 euro, een lichte daling van 0,7 procent. Voor een appartement op de dijk betaalde je in 2022 gemiddeld 347.580 euro. Dat is een daling van vijf procent. De goedkoopste dijkappartementen vind je in Westende (206.168 euro), de duurste in Knokke (1.008.685 euro).