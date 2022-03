Antwerpenaren nemen Roeselaars autobegrip Groep Vereenooghe over: “Enkel de naam zal veranderen”

Groep Vereenooghe is overgenomen door Van Mossel Automotive Groep uit Antwerpen. De Roeselaarse onderneming is een begrip in de autosector en herbergt negen Mercedes-Benz-vestigingen in West-Vlaanderen. De transactie is voorgelegd aan de Belgische Mededingingsautoriteit.

De Antwerpse Van Mossel Automotive Groep versterkt met deze overname haar aanwezigheid in West-Vlaanderen. De Groep Vereenooghe heeft negen Mercedes-Benz-vestigingen (verkoops- en servicepunten) in portefeuille: Roeselare, Tielt, Torhout, Ieper, Veurne, Brugge, Oostende, Knokke en Jabbeke.

Groep Vereenooghe heeft een rijke geschiedenis. De oorsprong van het familiebedrijf gaat terug tot 1930, waarbij het in 1969 officieel Mercedes-Benz-concessiehouder werd. Met de overname van Auto Terminus trok Groep Vereenooghe de kaart van de schaalvergroting. “Dankzij een sterke geografische spreiding ambiëren we om elke Mercedes-Benz-klant uit Noord- en Midden-West-Vlaanderen een optimale service aan te bieden, zowel op vlak van verkoop als naverkoop”, stelt Alain Vereenooghe, samen met Michel Vereenooghe zaakvoerder van de groep.

Ongeziene revolutie

De auto-industrie bevindt zich in een ongeziene revolutie, klinkt het. “Het gedrag van de kopers verandert snel. De technologie evolueert drastisch. Groei en vernieuwing zijn de belangrijkste elementen om succesvol te blijven.”

“Aangezien directe opvolging niet verzekerd is en we de toekomst van ons bedrijf – maar ook van onze medewerkers – willen garanderen, hebben we beslist om Groep Vereenooghe over te laten aan Van Mossel Automotive Groep.”

De vestiging in Roeselare. © GF

“Wij zijn verheugd dat Van Mossel het volgende hoofdstuk van Groep Vereenooghe zal schrijven. Voor ons was en is het heel belangrijk dat onze onderneming in handen komt van een sterke speler op de markt. Na bewezen successen met de Mercedes-Benz-overnames in het Antwerpse, zijn wij ervan overtuigd dat zij de meest geschikte partij zijn om de toekomstige groei van onze groep te realiseren.”

“Van Mossel is in volle expansie en deelt onze visie: op een gezonde manier groeien, met evenveel zorg voor onze klanten als voor al onze medewerkers.”

Vertrouwde gezichten

Koen Claesen, CEO Van Mossel België en Luxemburg, treedt Alain en Michel bij: ‘Wij zijn garanderen ook dat de klanten nog steeds terecht kunnen bij dezelfde vertrouwde gezichten. Buiten de naam verandert er niets. Klanten zullen dus nog steeds de persoonlijke aandacht en service krijgen zoals ze het gewend waren.”

Groep Vereenooghe verkocht in 2021 bijna 3.800 nieuwe Mercedes-Benz voertuigen en had een totale omzet van 210 miljoen euro.