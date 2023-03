Antonio verruilt bouwbedrijf voor plantenwinkel

Sinds woensdag is Bloem. geopend op het terrein van Viva Shopping in Sint-Eloois-Vijve. De nieuwe bloemen- en plantenwinkel wordt uitgebaat door aannemer Antonio Van Brussel en zijn schoonmoeder Carine Titeca.

Van een carrièreswitch gesproken: voortaan vind je Zultenaar Antonio Van Brussel (35) niet langer op bouwwerven, maar wel in een bloemenwinkel in Sint-Eloois-Vijve terug. “Ik werk al acht jaar als zelfstandig aannemer, maar ik was toe aan iets anders. Lichamelijk ondervond ik al de gevolgen van de zware bouwstiel, dus ik heb gekozen met het oog op de toekomst”, vertelt Antonio, die Bloem. uitbaat met zijn schoonmoeder. Carine Titeca (59) uit Sint-Eloois-Vijve werkt al dertig jaar in de bloemen- en plantensector, maar waagt nu pas de stap naar een eigen zaak. “We beginnen samen, maar ik ga dit geen twintig jaar meer doen. Ik kan Antonio opleiden zodat hij alleen verder kan doen”, vertelt ze.

Voor hun winkel lieten Antonio en Carine hun oog vallen op een handelspand in de gebouwen van Carrefour Hypermarkt. Ze hebben een pop-upcontract van een jaar, dat verlengd kan worden. “Dit pand stond al vier jaar leeg, maar wij vond dit perfect voor ons concept. Er is veel passage van mensen, wat heel belangrijk is. Niemand rijdt speciaal om plantgoed, vaak is dat iets wat je koopt als je toevallig passeert”, klinkt het.

Betaalbaar

Bij Bloem. vind je een uitgebreid aanbod aan verse bloemen, planten en cadeautjes. “We vinden het vooral belangrijk dat alles betaalbaar is. Als je een kleine attentie zoekt, ben je hier aan het goede adres. Ook een jongere die voor Moederdag iets wil kopen, vindt bij ons zeker iets. 15 à 25 euro is ongeveer onze prijsklasse, wat zeker schappelijk is. Het duurste product kost 50 euro”, vertellen Antonio en Carine, die ook een hoekje voorbehouden hebben voor een nieuw merk met hondenverzorgingsproducten. “We kennen de initiatiefnemer achter de producten, die allemaal ecologisch zijn, en vonden dat het hier een plekje verdient.”

Bloem. is van dinsdag tot en met donderdag geopend van 10 uur tot 18u30, op vrijdag tot 19 uur en op zaterdag tot 18 uur. Op zondag en maandag gesloten. (PNW)